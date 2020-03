Critique d’Elite 3: les mêmes que l’origine

Elite est de retour dans sa troisième saison, dirigée par Carlos Montero et Darío Madrona et avec Arón Piper, Omar Ayuso, Danna Paola, Itzan Escamilla ou Ester Expósito, entre autres.

Polo revient à Las Encinas, tout le monde est en tension et ne peut se terminer que d’une manière: avec une nouvelle tragédie à l’Institut: la mort de Polo lui-même. Les protagonistes doivent faire face à l’amour, au sexe et à l’amitié, mais aussi à la jalousie, les secrets et le désir de vengeance dans un voyage qui menace de détruire des vies.

L’élite est un phénomène mondial, je n’en doute pas,

mais c’est une formule usée, répétée et même un peu ennuyeuse. Nous revenons ici aux origines de première saison, avec un whodunit, tous pleins de flashback qui nous mènent vers les mauvaises pistes et les mauvais endroits. Et pour couronner le tout, la fin est plus que prévisible; un mauvais développement des huit chapitres et une mauvaise exécution. La meilleure sous-intrigue, C’est encore une fois, la relation entre Ander et Omar et le développement de Lu est également bien réalisée, le reste des cadres il n’y a pas où les attraper; Au cours des huit chapitres, un sentiment de haine envers le même pôle est généré, de sorte qu’au final nous n’aimons pas le voir décéder. Un topicazo.

Elite a un vaste casting de jeunes acteurs,

tous très célèbres, mais très peu sont de bons acteurs; Danna Paola est à nouveau la star du casting, faire une Lucrezia exceptionnelle, comme Jorge López, qui joue un grand Valerio et le podium est fermé par Omar Ayuso et Arón Piper, faire des rôles remarquables. Et dans les échecs, nous avons le toujours trop réagi Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla qui nous montre qu’il agit seulement bien en colère et la grande déception est la surfaite Ester Expósito, actrice sans expression qui semble lire le script dans chaque scène.

Techniquement c’est impeccable,

combinant très bien les scènes avec la musique. Aussi il a de petites doses d’un humour très bien cadré, Il n’est pas déplacé et soulage les tensions. La dernière demi-heure du dernier chapitre est brillante, pleine d’émotion, une demi-heure qui lie les bouts et nous fait finir satisfaits. Mais, le reste de la série est plein d’incohérences, des trucs farcis de chausse-pied et des scènes et des situations forcées et ridicules. Bien que cela ne l’empêche pas d’être divertissant et de ne pas devenir lourd.

Elite 3

Titre: Elite 3

Date de publication: 2020-03-13

Directeur (s): Carlos Montero Darío Madrona

Distribution: Arón Piper Itzan Escamilla Danna Paola Omar Ayuso Miguel Bernardeau Mina El Hammani Ester Expósito Jorge López

Sexe: Whodunit

Luis Miguel Sergent Gómez

Le meilleur

La section technique

La dernière demi-heure

La relation entre Ander et Omar

Pire

Les performances nulles

Situations forcées

Le script absurde

Les performances nulles, encore une fois

