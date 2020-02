Critique des filles du câble, retrouvailles avec un complot trop irréel.

Lidia quitte New York et revient à Madrid à la recherche de Sofia, la fille des Anges, qui a fui pour rejoindre le camp républicain pendant la guerre civile. À Madrid, ils retrouveront leurs amis et ils entreprendront cette nouvelle aventure qui les attend ensemble, mais rien ne sortira comme prévu.

Les câbleuses reviennent après la grande perte des anges (Maggie Civantos). Cette cinquième saison Il se situe entre 1936 et 1939, faisant un bond temporaire de cinq ans par rapport à la saison précédente. En proie à des retrouvailles et en pleine guerre civile, les filles devront faire face à l’hostilité passée et aux conflits actuels. L’Espagne a beaucoup changé depuis la dernière fois qu’ils y étaient, et rien n’a été pareil.

Netflix a beaucoup misé sur la dernière saison de Cable Girls et cela se voit dans chaque chapitre. L’atmosphère et les loisirs de la guerre sont très prudents à tous points de vue. Vous entrerez pleinement dans l’intrigue avec un scénario réel, saisissant et émouvant. A noter également le maquillage utilisé dans les tranchées et les blessés issus de la guerre. Bien que le personnage de Blanca Suárez soit excessivement composé dans des scènes où elle ne l’exige pas.

J’ai raté Concha Velasco en jouant la grande Doña Carmen à Las chicas del cable. La touche de mal et d’intrigue qu’elle a apportée au cours des saisons précédentes. Cependant, ils ont réussi à remplacer la partie de l’intrigue mais pas du mal. Le vrai mal se trouve à la fin du dernier chapitre, c’est attendu. C’est pourquoi nous pensons qu’il reviendra fort à la fin de la série. Sans aucun doute, le personnage le plus brillant est Nadia de Santiago dans son rôle de Marga qui éclaire au milieu d’une tragédie autant que la guerre.

L’une des grandes nouveautés de la dernière saison a été celle de diviser la série en deux lots. De mon point de vue, cela a aidé à garder Cable Girls en vie, mais seulement 5 chapitres pour une série comme celle-ci C’est trop court. Je ne pense pas qu’il était nécessaire de couper la série. Il ne nous reste plus qu’à attendre l’été pour voir cinq autres chapitres qui en sauront peu, et plus encore lors de la finale finale.

Ce n’est pas logique le retour forcé des câbleuses qui semblaient complètement fermées. L’intrigue revient déçoit étant trop irréel pour ce que les scénaristes actuels nous ont habitués. Il est présenté au spectateur comme une histoire de la guerre atroce qui a séparé les familles et conduit à tant d’injustices, bien que ont réussi à rediriger la série en la prenant sur la bonne voie.

Et vous, l’avez-vous déjà vu? Dites-nous ce que vous en pensez

