Critique des Invisibles: le nouveau film de Gracia Querejeta à l’air frais et rafraîchissant.

Julia (Adriana Ozores), Elsa (Emma Suárez) et Amelia (Nathalie Poza) sont trois amies qui ont décidé un jour de commencer à marcher ensemble une fois par semaine. Cette routine, qui a commencé comme une simple distraction et une façon de faire de l’exercice, est devenue une nécessité. Lors de ces promenades, ils partagent ce qui se passe dans leur vie et expriment librement leurs émotions.

Gracia Querejeta réalise l’impossible et le jamais vu, faire parler trois femmes de 40 à 50 ans de leurs insécurités, de leurs peurs et de leurs rêves. Avec un tir pratiquement à l’extérieur et quelques clichés dans lesquels prévalent les yeux et le hors champ, le réalisateur fixe une date très symbolique pour les femmes. Après le film basique et plein d’esprit “Wave of Crimes”, marque un bond dans son rayon en tant que réalisatrice transmettre une sensibilité particulière. Dirigée à nouveau par trois actrices renommées de ce pays.

Un casting de luxe!

Des acteurs peu critiquables, chacun d’entre eux est merveilleux, ce sont trois femmes modèles. Le rationnel mathématique qui n’est pas trompé par l’apparence des choses, l’exécutif qui compte les hommes pour les conquêtes et le rêveur qui ne sait pas interpréter les signaux que son partenaire émet. Trois actrices dans leur maturité qui prétendent voir et être vues par la société. Chacun d’eux absorbe les critères de son personnage pour maintenir une crédibilité suffisante pour maintenir le film.

Invisible, qui ressemble à une pièce de théâtre en raison de son cadre unique, elle vise à transmettre bien plus que ce qu’elle compte. Il donne de la visibilité aux femmes qui à un certain âge disparaissent et deviennent transparentes au fil du temps, selon leur propre plainte. Il reflète la vie ordinaire de certains personnages non actuels, exceptionnels chacun chargé de raison. Avec des histoires sur son travail, sa vie sentimentale et sexuelle qui bouleversent son présent et bouleversent son avenir.

La mise en scène qui se déroule n’est pas complexe, elle est plutôt subtile pour accéder rapidement à l’intérieur de chaque personnage. Le script, quant à lui, traduit le contraire. Il est précis, intense et léger à la fois, et débordant, répandant intrigue et curiosité tout au long de l’histoire. Invisible gagnez plus que vous ne le pensez, un film d’air pur et de rénovateur qui crie partout, grâce à Gracia Querejeta qui fait allusion à la société sans avoir à critiquer.

Carlos Antolin

