Critique d’Onward: la magie de Pixar

Onward, de Pixar, présenté en première vendredi, réalisé par Dan Scanlon.

Dans un monde fantastique de banlieue, deux frères elfes adolescents, Ian et Barley Lightfood, se lancent dans une aventure dans laquelle ils tentent de découvrir s’il y a encore de la magie dans le monde qui leur permet de passer une dernière journée avec leur père, qui Il est mort alors qu’ils étaient encore trop jeunes pour se souvenir.

Onward est le dernier film Pixar et nous savons tous qu’on ne peut pas demander à Pixar d’en demander plus,

En matière d’image, il est lumineux, comme tous. Mais en matière de script, ça tombe. C’est un amas de clichés bien pris, bien qu’ils ne contribuent en rien. Il est vu et apprécié, mais rien de nouveau, pas même le sujet de la magie. L’humour est parfois brillant et parfois enfantin et fatigué, mais être un film pour enfants est normal. En soi, le script n’est pas mauvais, mais il finit par être monotone et sans nouvelles.

Onward est un pas (ou deux) en dessous des grands films de la société,

mais on l’apprécie beaucoup et malgré la routine du script, le spectateur ne s’ennuie à aucun moment. Dans de nombreux aspects, comme l’animation, c’est parfait, mais le plus important, c’est de savoir comment porter l’intrigue, ça échoue. Il manque un peu de livraison et de passion.

Onward rassemble de nombreux thèmes déjà vus dans plus de vingt films Pixar,

en se concentrant cette fois sur un jeune adolescent ayant des problèmes de développement social (quelque chose qui peut être tiré d’une morale), qui vit avec l’absence de la figure paternelle et doit découvrir dans son frère aîné le grand complice de sa vie. Cela me rappelle un peu Frozen.

Que pensez-vous d’Onward? Laissez-nous votre avis dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux.

En avant

Titre: En avant

Date de publication: 2020-03-06

Synopsis: Dans un monde fantastique de banlieue, deux frères elfes adolescents, Ian et Barley Lightfood, se lancent dans une aventure dans laquelle ils tentent de découvrir s’il y a encore de la magie dans le monde qui leur permet de passer une dernière journée avec leur père, qui Il est mort alors qu’ils étaient encore trop jeunes pour se souvenir.

Directeur (s): Dan scanlon

Distribution: L’animation

Sexe: Animation, magie

Luis Miguel Sergent Gomez

3,0 3,00 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Partager

Article précédent

Mercenaries 4 est brutal, mais ils peuvent ne pas le faire