Critique du film Bad Boys for Life | .

Quand Mauvais garçons pour la vie reprend, le détective Michael “Mike” Lowrey (Will Smith) est au milieu d’une crise de la quarantaine à part entière. Il a commencé à mourir sa barbiche grisonnante et ses chemises musclées et ses voitures brillantes apparaissent comme un appel à l’aide plus que tout. Le film lui-même est dans une situation similaire. Il veut être plus mature que ses prédécesseurs – ou, au moins, aussi mature qu’une franchise qui, à la base, est une collection de tropes de flics de copains des années 80 reconditionnés avec le style d’action explosive de Michael Bay, peut-être – mais ne le fait pas ” t tout à fait atteindre ce point idéal entre rire de son propre ridicule et traiter ses moments dramatiques avec le poids qu’ils méritent. Au final, Bad Boys for Life se contente d’être une suite étonnamment divertissante (ni plus, mais pas moins) qui fait partiellement évoluer la marque Bad Boys.

Le film commence avec le détective de Miami Marcus Burnett (Martin Lawrence), maintenant un grand-père nouvellement créé ou Pop-Pop (comme il préfère être appelé), informant son partenaire de longue date Mike de son intention de prendre sa retraite bientôt, à la grande consternation de ce dernier. La chimie à l’écran de Lawrence et Smith reste aussi crépitante que jamais dans Bad Boys for Life et il est facile de croire que le couple a passé toutes ces années à travailler ensemble depuis la dernière fois que nous les avons vus dans Bad Boys II en 2003. Sagement, le film n’essaie pas de prétendre que les acteurs ne sont pas non plus des papas d’âge moyen dans leur vie réelle et s’y penche, jouant sur la maladresse d’entre eux reprenant des rôles qu’ils ont créés il y a un quart de siècle pour un effet comique intentionnel. Cette approche Grumpy Old Bad Boys pourrait ne pas fonctionner pour tout le monde, mais elle empêche cette nouvelle suite de se sentir comme une tentative mal faite de laisser Lawrence et Smith revivre leurs jours de gloire.

Les choses tournent au sérieux lorsque Mike est abattu et presque tué par un mystérieux assassin, forçant le détective “à l’épreuve des balles” à ne plus faire face à sa propre mortalité et à affronter les démons de son passé. Mais pour ce faire, Mike devra travailler avec son ancienne flamme Rita (Paola Núñez) et son équipe AMMO, une équipe de flics du millénaire (jouée par Vanessa Hudgens, Charles Melton et Alexander Ludwig) qui, contrairement à son jeune moi , respectez les règles et utilisez la technologie de l’ère numérique pour éviter de créer des dommages collatéraux inutiles. Bien qu’il soit évident que l’équipage AMMO a été inclus ici pour aider à mettre en place un potentiel Bad Boys 4, ils constituent un fleuret agréable pour Mike et, finalement, Marcus, en particulier Melton de Riverdale en tant que Rafe arrogant. Moins réussie, cependant, est la sous-intrigue de méchant, qui semble tirée directement de l’un des feuilletons que Marcus passe sa journée à regarder après la retraite. Bad Boys for Life est attribué à trois écrivains différents (Chris Bremner, Peter Craig et son ancien réalisateur, Joe Carnahan), ce qui peut expliquer pourquoi c’est un peu un méli-mélo narratif.

Le duo de réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah prennent la direction de Bay on Bad Boys for Life, embrassant un style qui, à plus d’un titre, peut être résumé comme “Michael Bay-lite”. C’est en fait une bonne chose, dans cette situation. Comme quiconque a regardé son récent film Netflix, 6 Underground, peut en témoigner, Bay le réalisateur est fondamentalement devenu une parodie de lui-même, et il est à mettre au crédit d’Arbi et Fallah qu’ils éloignent cette suite de la misogynie, du racisme et des actions incompréhensiblement éditées avec “Bayhem” autant que possible. Bad Boys for Life n’est pas au-dessus de plaisanteries sur l’habitude de Marcus d’être un pleureur facile, mais il laisse également la place à une émotion sincère entre ses décors et apporte autant de profondeur à ses protagonistes que l’on peut s’y attendre. Le spectacle réel est toujours plein de sang et de soleil, se situant quelque part entre la destruction étrangement gratuite de Bad Boys II et la convivialité aux explosions des premiers Bad Boys (même si les réalisateurs et leur DP Robrecht Heyvaert vacillent chaque fois qu’ils essaient de copier la signature de Bay tournage en contre-plongée).

Bad Boys for Life ne parvient pas à suivre les traces de Fast & Furious et à réinventer une franchise d’action plus ancienne pour une époque où les super-héros et la construction du monde règnent en maître, mais cela prouve qu’il y a encore une place pour deux détectives de Miami qui ne sont que essayer de rendre le monde meilleur. Cela fonctionne mieux comme une comédie d’action sur Mike et Marcus luttant pour comprendre ce qu’ils veulent de la vie (maintenant qu’ils font face au nord de la cinquantaine) qu’un drame réfléchissant sur Mike se réconfortant avec ses traumatismes et ses erreurs, ne serait-ce que parce que le dernier fil de l’intrigue essaie de construire sur une base qui, franchement, n’a jamais été vraiment là dans les deux premiers films de Bad Boys. Pourtant, en tant qu’effet de départ possible et même probable de cette franchise, c’est une décente inattendue. Bien sûr, rien n’est jamais vraiment fini à Hollywood de nos jours, et le film laisse la porte ouverte à une autre suite, juste au cas où le public déciderait de continuer une dernière, dernière balade avec Lawrence et Smith. Après celui-ci, ils pourraient bien vouloir.

Mauvais garçons pour la vie commence à jouer dans les théâtres américains le jeudi 16 janvier au soir. Il dure 123 minutes et est classé R pour violence violente sanglante, langage tout au long, références sexuelles et brève consommation de drogue.