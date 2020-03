Critique du film Bloodshot | .

Alors que Marvel et DC peuvent être les deux grandes maisons de bandes dessinées, il existe de nombreux autres éditeurs dont les personnages peuvent être extraits pour des films de super-héros et c’est ce que Sony Pictures a fait avec Injecté de sang. Adaptant le personnage de Valiant Comics, le film raconte l’histoire d’un marine américain qui acquiert des capacités surhumaines grâce à la nanotechnologie expérimentale. Dans Bloodshot, Vin Diesel joue le rôle de Marine Ray Garrison, un soldat du film d’action assez typique, qui se retrouve plongé dans une conspiration beaucoup plus grande que lui. Mais avec Hollywood profondément dans la tendance actuelle du film de super-héros et le public se lassant sans doute des histoires d’origine, le premier réalisateur de longs métrages David S.F. Wilson a été chargé de fournir en quelque sorte une nouvelle façon de lancer cette franchise potentielle. Bloodshot donne une tournure étonnamment intelligente à l’histoire d’origine des super-héros qui est amusante et drôle, mais les performances de Diesel laissent finalement à défaut.

L’histoire de Bloodshot capitalise sur la connaissance du public des conventions et des tropes du film de super-héros afin de fournir une touche de deuxième acte que la plupart ne verront pas venir. L’intrigue de base de Bloodshot est reconnaissable par la plupart des gens: Ray Garrison (Diesel) est un Marine dévoué et talentueux, mais sa vie tourne au pire quand lui et sa femme sont kidnappés et finalement assassinés. Ray est ressuscité par le Dr Emil Harting (Guy Pearce), qui a remplacé le sang du Marine par des nanites qui lui confèrent une force surhumaine parmi d’autres capacités. Ray rejoint le groupe de super-soldats de Harting – qui comprend KT (Eiza González), Jimmy Dalton (Sam Heughan) et Tibbs (Alex Hernandez) – mais quand il commence à se souvenir de sa femme et de sa mort, il se lance dans une mission de vengeance . Cependant, lorsque la torsion du deuxième acte est révélée, cela bouleverse complètement tout ce que Ray et le public savent sur son histoire d’origine.

Guy Pearce et Vin Diesel dans Bloodshot

Écrit par Jeff Wadlow (Fantasy Island, Kick-Ass 2) et Eric Heisserer (Arrival, Bird Box), le scénario de Bloodshot est élevé au-delà du film d’origine typique de super-héros par la torsion de l’histoire, ouvrant la voie à un film de bande dessinée légèrement différent. Pour être sûr, Bloodshot est tout ce que les fans de spectacles d’action attendraient d’un blockbuster de super-héros avec Diesel, et le script aide suffisamment à combler les écarts entre les pièces de l’action. Dans ses débuts de réalisateur de long métrage, Wilson, qui travaillait auparavant dans les effets visuels, apporte beaucoup d’action dynamique à Bloodshot, en particulier dans une séquence au début du film. Mais l’action lourde et sérieuse est également équilibrée par la comédie, dont une partie est livrée par Diesel, mais est en grande partie fournie par Wilfred Wigans de Lamorne Morris. Entre l’action, l’humour et l’histoire, Bloodshot emmène les téléspectateurs dans une aventure à sensations fortes, même si ce n’est pas le film le plus cohérent.

Une grande partie des irrégularités de Bloodshot provient de la performance de Diesel, qui trace la ligne entre le stoïcisme des héros d’action intentionnelle et involontairement en bois. L’histoire et la torsion dans Bloodshot nécessitent une main agissante et si le machisme caractéristique de Diesel est efficace pour établir Ray Garrison comme un héros d’action musclé, la performance de l’acteur n’apporte aucune profondeur au rôle. Dans les moments où le script essaie de creuser plus profondément dans le personnage de Ray, Diesel se présente comme maladroit, ne parvenant pas à se connecter aux moments les plus émotionnels. Ainsi, alors que Bloodshot tente de saper les conventions des super-héros, le film est finalement freiné par les performances de Diesel et fonctionne mieux lorsqu’il revient dans le spectacle d’action, ce que Diesel fait de mieux. C’est dommage parce que Diesel est entouré d’un casting de soutien talentueux, Morris étant un voleur de scène complet comme l’hilarant Wilfred. González et Pearce sont tout aussi convaincants, apportant la profondeur émotionnelle qui manque à Ray de Diesel, et même Jimmy Dalton de Heughan est un douchebag divertissant.

Eiza González et Vin Diesel dans Bloodshot

Bloodshot est une superproduction de super-héros divertissante, même si elle est parfois un peu inégale et maladroite. Il propose de nouvelles idées qui apportent suffisamment de fraîcheur à ce film de super-héros pour le faire ressortir des nombreux, nombreux – nombreux – films d’histoire d’origine qui ont été publiés à ce stade. Mais dans le cadre de la plus grande catégorie d’adaptation de bandes dessinées, Bloodshot est toujours un film de super-héros plutôt médiocre. C’est une aventure solidement excitante, offrant un spectacle d’action visuellement intéressant, une tournure surprenante et une comédie amusante. Il y a des CGI exceptionnellement maladroits et mal faits dans le troisième acte, mais même cela est comparable au cours des films de super-héros modernes. En fin de compte, cependant, Bloodshot manque de magie cinématographique (et, peut-être, du bon acteur principal) qui aurait pu tout rassembler pour être plus que la somme de ses parties.

En tant que tel, Bloodshot vaut le détour dans les salles de cinéma pour ceux qui sont déjà intrigués par les fans de cinéma et de super-héros. Il offre suffisamment de nouveauté pour se démarquer des autres films de super-héros et peut même devenir le film de bande dessinée préféré de certains téléspectateurs – ou, au moins, leur nouveau film d’histoire d’origine préféré. Mais pour ceux qui ne veulent pas attraper Bloodshot dans les cinémas, ce n’est pas nécessaire de le regarder (bien que cela vaille la peine d’être vérifié après sa sortie à la maison). Ce n’est pas un film de super-héros exceptionnel, mais ce n’est pas terrible non plus; il se situe quelque part au milieu. Que ce soit suffisant pour lancer l’univers partagé de Valiant Comics, Sony et Diesel espéraient clairement démarrer avec Bloodshot, cependant, reste à voir.

Injecté de sang joue maintenant dans les salles américaines. Il dure 109 minutes et est classé PG-13 pour des séquences de violence intenses, du matériel et du langage suggestifs.

Notre évaluation:

2,5 sur 5 (Assez bien)

