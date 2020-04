Critique du film Coffee & Kareem | .

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait Cop and a Half réinventé par le réalisateur de Goon and Stuber, welp, il existe maintenant et s’appelle Café & Kareem. Le film a beaucoup en commun avec Stuber (jusque dans son titre de jeu de mots), mais le scénario de Shane Mack – qui a fait la liste noire en 2014 – se joue comme un riff coté R sur la comédie familiale d’Henry Winkler et des envois de concepts similaires de tropes de copains des années 80 des années 90 comme Stop! Ou ma maman tirera. Et même si cela efface (généralement) la barre basse définie par ces films, votre kilométrage peut varier en fonction de la quantité ou du peu que vous avez aimé la sortie précédente de Michael Dowse. Slapdash à une faute, Coffee & Kareem est un gaspilleur de temps irrévérencieux qui ne peut pas se décider s’il est sophomorique ou subversif.

Situé à Détroit, Coffee & Kareem envoie à distance, mais bien intentionné, le policier James Coffee (Ed Helms) pour une balade sauvage à travers la ville après avoir accepté de récupérer sa petite amie Vanessa (Taraji P. Henson) 12- fils de Kareem (Terrence Little Gardenhigh) de son école un après-midi. Déterminé à effrayer le café pour de bon, Kareem – un rappeur aspirant extrêmement grossier – essaie d’embaucher des criminels fugitifs locaux pour l’intimider, seulement pour marcher sur eux en torturant et en assassinant un sale flic. Restés avec peu d’autre choix, Coffee et Kareem s’associent à contrecœur afin de protéger Vanessa et de déterminer jusqu’où cette corruption va au sein du service de police.

À son crédit, Coffee & Kareem est parfaitement conscient de sa propre absurdité, et ni Dowse ni son casting ne prennent jamais tout ce qui se passe trop au sérieux. Mais en même temps, c’est aussi le principal problème; les séquences d’action sont construites au hasard (avec une attention limitée portée aux visuels et au montage à la limite de l’incompréhensible) et les acteurs recourent régulièrement à des cris plus forts pour rendre les blagues du film plus drôles qu’eux. Ce sont plus ou moins les mêmes défauts que Stuber avait et, comme il l’a fait là-bas, Dowse garde tout bouger à une vitesse vertigineuse pour compenser le filmage inégal, tout en jetant suffisamment sur le mur pour assurer au moins une poignée de gags land. Il est toujours coupable de se tourner vers l’humour bon marché par défaut, que ce soit l’effusion de sang comique et gratuite du film, Kareem conseillant à Coffee d’utiliser des menaces homophobes pour se faire paraître plus difficile, ou une scène de liaison entre les pistes dans un club de strip-teaseuse – un détour qui est , étrangement, beaucoup moins remarquable que la visite de Stuber à un joint de bande.

Les similitudes entre Coffee & Kareem et Stuber ne s’arrêtent pas non plus à leur style et à leurs rythmes spécifiques. Les deux films atterrissent dans un endroit étrange où ils essaient clairement de déconstruire les clichés de comédie d’action et de copains des années 80 et la masculinité de leurs personnages masculins (pour le meilleur ou pour le pire, le premier prend également des coups au racisme et à la brutalité policière), mais souvent fin en se livrant aux conventions inverses auxquelles ils se moquent. Il y a quelque chose d’inspiré dans la façon dont Coffee & Kareem fait de la moitié bruyante de son duo de copains un littéral juvénile, mais c’est toujours une blague d’une note qui suit son cours assez rapidement. Le café est un ajout tout aussi inimitable au travail de Helms donnant vie à des bêta-mâles affables, bien qu’il fasse un excellent travail en jouant de Gardenhigh malgré le matériau mince. Quant à Henson et Betty Gilpin (co-vedette ici comme l’un des collègues officiers de Coffee, qui se réjouit de le traîner), ils profitent de ces quelques instants où ils ont le droit de briller en allant complètement au-dessus, tant pour le bien que pour le mal .

Après que Stuber ait déçu au box-office l’été dernier, c’est probablement pour le mieux que Coffee & Kareem est allé directement à Netflix dès le départ. Dowse a un public culte (en grande partie grâce à Goon) qui peut profiter de sa dernière offre dans la sécurité et le confort de leur maison, où la barrière à l’entrée est de toute façon plus basse. Cependant, ceux qui sont frustrés par ses films précédents comme Stuber et Take Me Home Tonight auront probablement les mêmes problèmes avec celui-ci et l’habitude persistante du réalisateur de faire des films qui semblent incapables de décider s’ils sont modernes prend des versions populaires des années 80. genres ou, essentiellement, des films des années 80 réalisés à nos jours. Toutes les punchlines grossières et la violence excessivement comique dans le monde ne peuvent pas masquer cette confusion d’identité au cœur de Coffee & Kareem.

Café & Kareem est maintenant en streaming sur Netflix. Il dure 88 minutes et est classé TV-MA.