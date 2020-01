Critique du film de Jojo Rabbit – Prendre un risque avec Taika Waititi – HITC

TSG Entertainment et al.

Jojo Rabbit est un effort audacieux de Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi. Cependant, lorsque vous voulez communiquer les horreurs de la guerre tout en faisant rire les gens, vous êtes sûr de rencontrer certaines lacunes – 3/5

Certes, celui-ci semble sacrément terrible sur le papier!

Depuis quelque temps, la cinéaste néo-zélandaise Taika Waititi ne fait pas de mal.

Son premier long métrage de réalisateur – Eagle vs Shark en 2007 – a annoncé l’arrivée d’un talent indépendant prêt à présenter son style original aux masses.

Cependant, son deuxième effort était Boy de 2010, qui reste encore aujourd’hui criminellement sous-estimé et raconte une belle histoire de passage à l’âge adulte. Ce n’est qu’en 2014 qu’il a acquis une reconnaissance plus large avec la comédie de vampires What We Do in the Shadows. Il a suivi cela avec la chasse au succès immensément réussie et après avoir dirigé l’effort du MCU Thor: Ragnarok, il était un nom de ménage authentique.

Alors, comment at-il suivi sa percée dans le domaine du blockbuster?

Avec une comédie contre l’Allemagne nazie, bien sûr!

Jojo Rabbit met en vedette Roman Griffin Davis en tant que titulaire Jojo, un jeune aveuglément dévoué au Führer dont l’ami imaginaire ressemble à Adolf Hitler lui-même … comme un enfant de 10 ans peut l’avoir imaginé de manière troublante.

L’intrigue s’épaissit lorsque Jojo découvre que sa mère (brillamment interprétée par Scarlett Johansson) cache une fille juive nommée Elsa (Thomasin McKenzie) dans leur maison.

Ce que nous avons ici est une satire anti-guerre qui aurait pu être beaucoup mieux exercée si elle n’avait pas eu pour objectif de plaire autant. Cependant, c’est un témoignage de l’art de Taika que le film fait autant rire que lui. La comédie qu’il tente ici est incroyablement risquée, mais pour la plupart, il la réussit, ou du moins, il le fait au premier semestre.

En revanche, lorsque les blagues ne sont pas à la hauteur, elles menacent de faire dérailler le projet, bien qu’elles ne le fassent jamais. Après un déchirement décisif, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu’il aurait dû faire un pas en arrière stylistique, plutôt que de continuer à empiler les blagues. Lorsque vous voulez transmettre les atrocités de la guerre à votre public, tout le monde ne sera pas impatient de continuer à rire après.

Cependant, il y a plus à admirer que ce à quoi vous vous attendez, car les interprètes sont tous totalement engageants et une partie de la satire se sent vraiment audacieuse et intelligente, plutôt que malavisée.

Cependant, lorsque vous abordez un projet comme celui-ci, des problèmes au-delà de la sculpture de divertissement ne manqueront pas de se poser. Juste au moment où vous recommencez à vous y perdre, il y aura quelque chose pour vous retirer momentanément.

