Critique du film Jay et Silent Bob Reboot – la franchise a perdu la voix! – HITC

Kevin Smith rassemble le gang, mais pas pour une toute nouvelle aventure. Étant donné que ses personnages se moquent des remakes et des redémarrages, vous vous attendez à ce que son propre voyage dans la mémoire se sente un peu plus utile – 2/5

Le View Askewniverse n’est pas pour tout le monde, mais si le vaste éventail de créations de personnages problématiques mais adorables est pour vous, alors cet univers peut avoir semblé comme chez vous pendant un certain temps.

Pour beaucoup, en revanche, ce n’est plus le cas.

Kevin est apparu sur la scène avec son hit Clerks à petit budget en 1994 et nous l’avons vu revenir aux personnages qu’il a présentés depuis. Il y a beaucoup de personnalités étranges qui franchissent les portes du dépanneur, mais les affections du réalisateur pour le duo de stoner Jay (Jason Mewes) et Silent Bob (Kevin Smith lui-même) n’auraient pas pu être plus claires depuis le début.

Ils ont figuré dans ses efforts ultérieurs – Mallrats, Chasing Amy, Dogma – et ils ont même marqué leur propre véhicule avec Jay 2001 et SIlent Bob Strike Back. Ce sont tous des classiques cultes à part entière, mais quand il y est retourné à nouveau en 2006, Clerks II, tout semblait un peu trop vicié.

Après cela, il était logique que le cinéaste explore de nouvelles avenues, et c’est exactement ce qu’il a fait. Cependant, après avoir dirigé des projets extrêmement différents comme Red State et Tusk, il est revenu au redémarrage de Jay et Silent Bob pour une réunion.

Le film fait valoir à plusieurs reprises la différence entre un redémarrage et un remake, car nous avons ici une version recyclée de Jay et Silent Bob Strike Back, sculptée à l’image d’un paysage cinématographique moderne.

Cela signifie que nous obtenons des blagues auto-réfléchissantes sur la diversité, le Hollywood contemporain, etc. Le dialogue n’est pas perspicace, ce qui, bien sûr, n’est pas prévu … le problème est qu’il n’est tout simplement pas très drôle non plus.

Pour les fans des films précédents, les plus grands rires ici sont offerts par des personnages qui racontent des blagues du prédécesseur de 2001, parfois mot pour mot. Il serait facile de voir cela comme un film réalisé pour les «vrais fans», mais ce que l’on ressent en réalité, c’est un film réalisé pour Kevin Smith. Lui et ses co-stars se sont clairement amusés à marcher dans la mémoire, et c’est ce ton qui rappelle qui stoppe souvent son potentiel comique.

Cela dépend du spectateur pour se soucier de ces personnages autant que Kevin, ce qui ne sera tout simplement pas le cas pour un public majoritaire.

Bien sûr, c’est plutôt cool de voir des personnages comme Jason Lee et Matt Damon reprendre brièvement leur personnage, mais il n’y a tout simplement pas grand-chose à faire pour eux, sinon s’inspirer du passé. Tout ce qui semble nouveau ne fonctionne pas très bien.

À un moment donné, Kevin joue également le rôle de lui-même et fait une blague sur la réalisation du copain de Bruce Willis 2010 Cop Out. Jay et Silent Bob Reboot sont clairement un projet passionnant pour lui de ridiculiser comme ça en fin de compte, mais nous pensons que cela n’arrêtera pas le public.

