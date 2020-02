Critique du film L’appel de la nature (2020)

Disney est la source incontournable des films familiaux sur les chiens qui déchirent le cœur depuis les années 90 (ou, vraiment, depuis Old Yeller en 1957), donc c’est un peu surprenant L’appel de la nature n’y est pas originaire. Dernière adaptation du roman d’aventures classique de Jack London, le film a été développé sous Fox – maintenant 20th Century Studios – et marque les débuts en direct du réalisateur Chris Sanders de Lilo & Stitch et How to Train Your Dragon fame. Sanders est fermement dans sa timonerie, racontant cette histoire sur une créature à quatre pattes et les relations qu’ils nouent avec leurs compagnons bipèdes, même si sa sensibilité cinématographique reste mieux adaptée à l’animation. Bien qu’il manque le grain et le grain des meilleures adaptations de Londres, The Call of the Wild est élevé par Harrison Ford et un très bon doggo CGI.

Situé à l’époque de la ruée vers l’or du Klondike à la fin des années 1800, l’histoire suit Buck, un énorme chien de Saint-Bernard / Scotch Collie qui mène une vie choyée à Santa Clara, en Californie, sous les yeux de son maître le juge Miller (Bradley Whitford ). Une nuit, cependant, Buck est trompé et volé à son domicile, pour finir par être vendu à des transporteurs de marchandises au Yukon. Une fois sur place, il est rapidement acheté par Perrault (Omar Sy), un gentil livreur de courrier qui le forme à faire partie de son équipe de traîneaux à chiens. En cours de route, Buck croise la route et se lie d’amitié avec John Thornton (Ford), un solitaire grisonnant errant dans le désert à la suite d’une perte personnelle. Mais lorsque le couple part pour un voyage dans une région inexplorée du Yukon, Buck est de plus en plus éloigné du monde des maîtres humains et se retrouve à aspirer à vivre librement dans la nature.

Buck dans l’appel de la nature

De loin la chose la plus sourcilleuse à propos de The Call of the Wild avant sa sortie, Buck est également son élément le plus captivant. Réalisé grâce à une combinaison d’animation informatique photoréaliste et d’une performance de stand-in de Terry Notary, entraîneur de mouvement et de capture de mouvement, le personnage est très expressif, émotif et finalement adorable, en supposant que vous puissiez dépasser l’aspect étrange de la vallée étrange. La décision de rendre Buck de cette façon est plus logique qu’improbable; en plus d’être plus grand que nature (caricaturalement, dans certaines scènes) dans sa physicalité, il est constamment mis dans des situations dangereuses ou doit se battre pour survivre, d’une manière qui aurait été plus difficile à gérer en alternant entre un vrai chien et un CGI. Même en sachant qu’il s’agit d’une création numérique, vous vous sentez pour Buck quand il est maltraité, négligé ou menacé, grâce au notaire et au bon travail de l’équipe des effets visuels.

Mais aussi confortable que Sanders semble apporter à Buck une vie convaincante, il a du mal en ce qui concerne les composants non-CGI de The Call of the Wild. Le film ressemble et ressemble beaucoup à un film d’animation refait tourné pour être tourné en action réelle, de la même manière que beaucoup de remakes en action réelle de Disney de leurs fonctionnalités animées. Parfois, cela fonctionne, permettant à Sanders et à son directeur de la photographie Janusz Kamiński de vraiment présenter cette histoire du point de vue de Buck; à d’autres moments, il devient évident que The Call of the Wild a été tourné principalement sur des scènes sonores avec des fonds d’écran verts et non sur place. Pourtant, le film a la même admiration et le même respect pour la nature que le travail de Londres, et l’utilisation magistrale de Kamiński des silhouettes et des faisceaux lumineux (comme il est utilisé sur tous les films de Steven Spielberg depuis la liste de Schindler) fait que le fond du Yukon s’anime visuellement dans un comme ça n’aurait pas été le cas autrement.

Omar Sy dans L’appel de la nature

Le script adapté de Michael Green (Meurtre sur l’Orient Express) est également inégal dans la mesure où il donne à Buck un arc de passage à l’âge parfaitement robuste (ici, recadré comme Buck apprenant à “être son propre maître”), mais évite de creuser plus profondément dans les thèmes ou les idées de son matériel source. Cela va doubler pour les personnages humains de The Call of the Wild, qui vont de simple mais engageant (Perrault et son associée Francoise, joué par Cara Gee) à un stéréotype d’une note dans le cas de Dan Stevens en tant que Hal (un prospecteur cruel et uppity) ), mais sans faute des acteurs réels. Heureusement, Ford fait le gros du travail lourd du côté humain, prêtant un véritable pathos à la trame tragique de Thornton et servant de narrateur à la voix bourrue du film. Il a même une bonne chimie avec Buck, bien qu’il n’ait pas de chien de chair et de sang avec lequel interagir pendant le tournage.

Il est presque logique que l’appel de la nature finisse par se retrouver sous l’égide de Disney; il s’inscrit dans la même catégorie d’adaptations qui adoucissent les aspects plus sombres des histoires classiques qui les ont inspirées (sans les laisser entièrement tomber) et donnent à leur texture plus rugueuse une nouvelle couche de peinture CGI plus douce, tout en offrant un divertissement familial par ailleurs respectable , comme la plupart de leurs récents films en direct. The Call of the Wild aura sûrement plus de mal au box-office sans la nostalgie intégrée des remakes de Disney de leurs fonctionnalités d’animation, mais pour ces jeux pour une aventure à l’ancienne dans le désert, le film devrait faire l’affaire. . Et si Buck n’est pas toujours convaincant en tant que chien de la vie réelle, il est toujours à des lieues des créatures CGI photoréalistes beaucoup moins expressives et, au pire, aux yeux morts, vues dans certaines autres versions de Mouse House récemment.

L’appel de la nature ouvre dans les salles américaines le jeudi 20 février au soir. Il dure 105 minutes et est classé PG pour certains actes de violence, périls, éléments thématiques et langage doux.

Notre évaluation:

3 sur 5 (Bon)

