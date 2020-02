Critique du film Sonic the Hedgehog

Paramount’s Sonic l’hérisson, un hybride live-action / animation basé sur la propriété classique du jeu vidéo Sega, arrive enfin dans les salles de cinéma après un revers majeur qui a vu le film retardé de trois mois afin que le speedster bleu titulaire puisse être repensé. Lorsque la première bande-annonce de Sonic the Hedgehog a été publiée sur Internet au printemps dernier, les critiques ont été rapides et les mèmes impitoyables, les fans se demandant pourquoi le look du hérisson était si différent des jeux. Au lieu d’aller de l’avant, le réalisateur Jeff Fowler a annoncé un report de la date de sortie et une refonte majeure de Sonic aurait lieu, ce qui s’est avéré être le bon choix car Sonic the Hedgehog présente désormais un design beaucoup plus classique; le public a presque oublié l’aspect original et moins qu’agréable du personnage et s’est davantage concentré sur le film lui-même. Sonic the Hedgehog propose un film d’aventure adapté aux enfants basé sur la propriété Sega classique qui raconte une histoire solidement agréable, mais non inventive.

Écrit par Patrick Casey et Josh Miller (Into the Dark: School Spirit), le script de Sonic the Hedgehog transforme Sonic (exprimé par Ben Schwartz) en un super-héros en quelque sorte, faisant de lui un étranger d’un autre monde avec une capacité spéciale recherchée. par ceux qui l’utiliseraient pour le mal. Enfant, Sonic reçoit des anneaux magiques qui lui permettent de voyager entre les mondes et lui dit de rester caché et de continuer à courir, ce qu’il fait – jusqu’à ce qu’il fasse une maison sur Terre. Lorsque Sonic provoque accidentellement une panne de courant et attire une attention non désirée sur lui-même et sur la ville de Green Hills, Montana, le jeune hérisson sort de sa cachette et demande au shérif local Tom Wachowski (James Marsden) de l’aider à récupérer ses bagues de San Francisco afin qu’il peut fuir vers un autre monde. Ils sont poursuivis par le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey), qui veut disséquer Sonic et découvrir le secret de sa super-vitesse.

Dans l’ensemble, Sonic the Hedgehog est une histoire relativement simple, tirant de l’inspiration et des rythmes d’histoire d’archétypes établis, comme l’histoire d’origine des super-héros et l’intrigue du road trip. La dynamique de couple impair entre Tom et Sonic est également éprouvée, seulement rafraîchie par le fait que l’un est un hérisson bleu énergique avec la mentalité d’un … adolescent (?) – et l’autre est un papa fatigué – type chargé de protéger le speedster exubérant. C’est une dynamique gagnante, jouant sur le charme naturel de Marsden et la propension de Schwartz à être le compagnon adorablement agaçant. Cependant, il y a des moments où la paire ne clique pas nécessairement et les blagues ne fonctionnent tout simplement pas, mais c’est en grande partie dû au script, qui aurait pu utiliser un peu de punch, en particulier sur certains des one-liners. En fait – et malheureusement – Sonic et Tom ne sont pas la cheville ouvrière du film, car ce serait le méchant de Sonic the Hedgehog.

Cela dit, le méchant de Sonic the Hedgehog n’aurait été absolument pas inspiré sans le casting de Carrey. Pour sa part, Carrey est de retour dans sa forme classique, donnant une tournure follement idiote, théâtrale et divertissante à Eggman qui canalise la même énergie que ses rôles les plus populaires des années 90 et du début des années 00 comme Ace Ventura, The Riddler de Batman Forever et The Grinch dans How le Grinch a volé Noël. Que ce soit à cause de Carrey ou du script lui-même, Sonic the Hedgehog semble un peu hors du temps, comme s’il avait été fabriqué dans les années 90 mais faisait toujours référence à la culture pop moderne (cependant, puisque la culture évolue si vite maintenant, même sa culture pop la plus récente les références se sentent déjà dépassées, comme la soie dentaire Sonic après une victoire). Cela réussit à fonctionner, en partie parce que Carrey est capable de lisser certains des bords les plus rugueux du film et, lorsqu’il n’est pas à l’écran, les performances de Marsden et Schwartz sont capables de maintenir le film à flot – principalement.

En fin de compte, Sonic the Hedgehog est vraiment un film pour enfants, pour le meilleur ou pour le pire. C’est assez mignon et suffisamment engageant pour divertir un public plus jeune, et bien que les téléspectateurs plus âgés ne soient pas aussi entièrement investis, les parents qui ont eux-mêmes grandi avec Sonic seront sans aucun doute ravis de partager l’expérience de son premier film en direct avec leurs propres enfants. Certes, il y a suffisamment d’humour nostalgique et de connexions avec les jeux pour divertir les fans de Sonic de tous âges. Cependant, l’approche formuleique et plutôt simpliste du film dans le monde de Sonic et l’histoire que Sonic le hérisson choisit de raconter peut être un peu frustrante ou ennuyeuse pour ceux qui attendent plus de la propriété. Pourtant, à la fin de la journée, Sonic the Hedgehog accomplit ce qu’il se propose de faire: raconter une histoire amusante, divertissante et sincère sur un jeune hérisson paria qui trouve sa place dans le monde.

En tant que tel, Sonic the Hedgehog est très amusant en famille, en particulier pour ceux avec des enfants et / ou des parents qui ont grandi en jouant aux jeux Sega. La refonte de Sonic contribue certainement à alimenter la nostalgie du film, donnant au film et au personnage un style visuel facilement reconnaissable par les fans. Bien que cela puisse donner à Sonic the Hedgehog l’impression de le jouer trop en sécurité, il y a quelque chose à dire à propos de donner parfois aux fans exactement ce qu’ils veulent. Dans ce cas, cela rend Sonic the Hedgehog plus d’un plaisir pour la foule. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement fans des performances classiques de Sonic ou Carrey, Sonic the Hedgehog n’a pas grand-chose d’autre à offrir et peut facilement être manqué dans les théâtres. Mais compte tenu de la sécheresse hivernale, ceux qui recherchent quelque chose d’amusant à vérifier ne se tromperont pas avec Sonic the Hedgehog. Dans l’ensemble, Sonic the Hedgehog est un film d’aventure familial assez médiocre, mais une adaptation de jeu vidéo relativement bonne cache un grand potentiel pour une suite plus forte et encore plus ambitieuse. Espérons que Sonic the Hedgehog aura la chance d’explorer son monde et de prendre plus de risques dans un suivi.

Sonic l’hérisson commence à jouer dans les salles américaines jeudi soir 13 février. Il dure 99 minutes et est classé PG pour l’action, un peu de violence, un humour grossier et un langage doux et bref.

Notre évaluation:

3 sur 5 (Bon)

Dates de sortie clés

Sonic le hérisson (2020) date de sortie: 14 février 2020

