Critique du film The Gentlemen (2020) | .

Le réalisateur Guy Ritchie s’est fait un nom à Hollywood avec l’action élégante et l’humour intelligent de ses premiers films, Lock, Stock et Two Smoking Barrels and Snatch. Bien que Ritchie ait évolué des comédies criminelles pour s’attaquer à des propriétés plus connues comme Sherlock Holmes, The Man From U.N.C.L.E. et, plus récemment, le film en direct d’Aladdin de Disney, il revient maintenant aux films de gangsters sur lesquels il s’est coupé les dents. Le dernier de Ritchie est Les messieurs, à propos d’un expatrié américain à Londres devenu le pivot de la marijuana qui cherche à sortir du jeu. Ritchie livre son mélange signature d’humour et d’action à la pelle dans The Gentlemen, avec un script incroyablement intelligent et une comédie divertissante.

Ritchie, qui a écrit et réalisé The Gentlemen, utilise un dispositif d’encadrement intelligent pour raconter l’histoire de Mickey Pearson (Matthew McConaughey), qui cherche à vendre son empire de la marijuana à son compatriote américain Matthew Berger (Jeremy Strong). Le film démarre avec une promesse d’effusion de sang, puis pivote vers le journaliste d’investigation Fletcher (Hugh Grant) racontant l’histoire au bras droit de Mickey, Raymond (Charlie Hunnam). Fletcher a un flair pour le dramatique en faisant tourner l’histoire du rédacteur en chef du journal Dave (Eddie Marsan) qui veut abattre Mickey, ainsi que du gangster rival Dry Eye (Henry Golding), qui veut également acheter l’entreprise de Mickey. C’est un complot exceptionnellement compliqué, si engageant qui est utilement interrompu par de petites interactions entre Fletcher et Raymond, qui aident à mettre en place les grands rebondissements du troisième acte de Ritchie – qui sont nombreux.

Le script Gentlemen présente un mélange rare de mystère et de drame intelligemment tissés, Ritchie plaçant les enjeux dans la toute première scène du film, puis le paye au fil de l’histoire de Fletcher et de ce qui se passe après la fin de Fletcher. Mais il est clair que Ritchie s’est beaucoup amusé à écrire bon nombre des répliques, tout comme il est clair que la distribution s’est amusée à les livrer. Michelle Dockery, qui incarne l’épouse de Mickey, Rosalind, a certaines des meilleures lectures en ligne du film, y compris ce joyau: “Il y a de la putain en cours.” Le rythme du scénario du film et le véritable enthousiasme des acteurs pour les répliques contribuent à le propulser vers l’avant lorsque The Gentlemen est trop enveloppé en lui-même. Il y aura certainement des moments où même le cinéphile le plus sophistiqué perd l’intrigue, et le script de Ritchie est parfois trop intelligent pour son bien. Mais The Gentlemen parvient à se creuser de tous les trous, même si cela se fait parfois de manière non élégante et, dans l’ensemble, le film est une balade divertissante.

Pourtant, malgré toutes les idées intelligentes et les rebondissements de l’intrigue que Ritchie utilise pour surprendre les téléspectateurs de Gentlemen, le film est également criblé de clichés obsolètes. Une grande partie de la caractérisation de Dry Eye et du chef de son syndicat du crime en Asie de l’Est, Lord George (Tom Wu), dépeint les deux comme les seigneurs du crime rivaux moralement inférieurs de Mickey. Alors que Mickey ne traite que du produit non mortel de la marijuana, Lord George traite de la cocaïne, de l’héroïne et du trafic d’êtres humains. Et où Mickey est sophistiqué, se déplaçant au milieu de la noblesse londonienne, Dry Eye est impétueux et vulgaire, et à un moment donné, tente de violer l’un des personnages féminins – car apparemment, c’est 2020 et les cinéastes utilisent toujours le viol / tentative de viol comme un moyen paresseux de dire au public qu’un personnage masculin est mauvais. La dichotomie de l’histoire intelligemment tracée de Ritchie et de ces clichés banals est frustrante et va inévitablement, et c’est compréhensible, désactiver de nombreux téléspectateurs.

Pour ceux qui persévèrent, il y a un film de gangsters divertissant au cœur de The Gentlemen. Il y a une énergie frénétique dans le film de Ritchie qui vient en partie de son style de mise en scène et en partie du plaisir évident du casting de donner vie au film. Bien que le film soit construit autour du charmant Mickey de McConaughey, et qu’il fonctionne assez bien comme pilier central, Grant et Hunnam sont les vraies stars, devant livrer une grande partie des rythmes de l’histoire d’une manière à la fois engageante et compréhensible. Heureusement, les deux acteurs se jouent ridiculement bien, Grant donnant une performance débile et hilarante en tant que Fletcher visqueux (et raciste), tandis que Hunnam joue le calme et le commandement de Raymond. Le reste de la distribution est également divertissant, tirant parfaitement parti des lignes et des scènes les plus difficiles du script de Ritchie tout en le rendant trompeusement facile. Dans l’ensemble, cela fait une balade sauvage dans The Gentlemen qui attirera les téléspectateurs tôt et les fera rire et deviner ce que Ritchie a en magasin.

En fin de compte, The Gentlemen ne sera pas pour tout le monde, mais ceux qui aiment le style particulier de Ritchie trouveront beaucoup à aimer. Le sexisme et le racisme explicites et implicites suffiront à dissuader certains téléspectateurs, et les clichés du film seront d’autant plus périmés par rapport au scénario par ailleurs intelligent. Pourtant, Ritchie et son casting s’amusent clairement dans son retour aux comédies criminelles, de quoi faire bouger The Gentlemen au milieu de ses moments les plus difficiles. Étant donné que The Gentlemen est un tel rythme rapide, avec l’énergie frénétique de Ritchie le propulsant vers l’avant, il est capable de garder les téléspectateurs accrochés à l’histoire qui se déroule, offrant beaucoup d’action lisse et d’humour intelligent en cours de route. Avec une intrigue si compliquée, The Gentlemen peut même justifier des visionnements répétés et heureusement, c’est amusant, divertissant et assez élégant pour faire d’autres voyages au théâtre en vaut la peine.

Les messieurs joue maintenant dans les salles américaines. Il dure 113 minutes et est noté R pour la violence, le langage tout au long, les références sexuelles et le contenu de la drogue.

