Critique du film The Invisible Man – Elisabeth Moss étonne par une adaptation imaginative – HITC

Leigh Whannell poursuit sa mise à niveau d’effort de deuxième année en insufflant une nouvelle vie dans un vieux conte. Bien que la propriété de The Invisible Man soit familière à beaucoup, ne vous y trompez pas, cela n’a pas été fait comme ça auparavant – 4/5

En 2004, le paysage de l’horreur allait changer grâce à un film…

Bien sûr, nous parlons de la scie influente et emblématique de James Wan, écrite par Leigh Whannell.

Il a ensuite écrit Insidious, un immense succès de 2010, mais ce n’est qu’en 2013 – Insidious: Chapter 3 – qu’il a accédé au rôle de réalisateur. Avec ses débuts de long métrage de réalisateur, il a établi sa promesse et son effort de deuxième année 2018 Upgrade l’a sans aucun doute annoncé en tant que cinéaste à regarder. Maintenant, avec The Invisible Man, il s’est cimenté comme un metteur en scène remarquable, s’attaquant à une histoire familière tout en se l’appropriant entièrement.

Lorsque The Mummy de 2017 a déçu au box-office, les plans d’un univers sombre ont été remis en question et une adaptation du roman de H.G. Wells de 1897 a ensuite été confiée à Leigh avec Jason Blum comme producteur.

Au lieu de l’aborder comme une superproduction, il a décidé de le réviser à sa manière, en racontant l’histoire d’une femme nommée par Cecilia (interprétée par Elisabeth Moss) prisonnière d’une relation abusive. Les choses prennent un tournant lorsque la nouvelle du suicide de son partenaire fait surface, cependant, elle devient de plus en plus convaincue qu’il a simulé sa mort et continue de la tourmenter. Dire autre chose du récit gâcherait une grande partie de la surprise, et il y en a beaucoup.

À la base, c’est un film sur l’éclairage au gaz, avec notre protagoniste pressée de confronter sa raison quand l’inexplicable commence à se manifester.

Nous avons affaire à une prémisse farfelue, mais pour la majorité du film, la superbe performance d’Elisabeth Moss est capable de nous garder investis et immergés dans la direction que Leigh prend souvent de façon vertigineuse. Elle donne tout, comme d’habitude, aidant vraiment à toucher les thèmes familiaux du traumatisme et de la résilience. C’est un personnage à rechercher, peu importe à quel point sa situation est parfois épuisante.

Lu comme une étude sur les abus, cela fonctionne très bien, mais il est vendu comme un film d’horreur après tout… pour une bonne raison. Il y a des moments qui sont vraiment surprenants, et bien que les craintes de saut soient utilisées, elles se sentent réellement gagnées plutôt que bon marché. Les emplacements sont toujours utilisés efficacement, et même lorsque vous pouvez voir les peurs venir, l’autorité en direction vous fera toujours vous sentir pris au dépourvu.

Il convient de mentionner, d’autre part, que lorsque les événements se déroulent et que la vérité est révélée, cela aide vraiment à suspendre l’incrédulité et à rouler avec elle. Au fur et à mesure que le dernier acte approche, il devient très clair que cela vient de l’homme derrière Upgrade, qui aura certains roulant les yeux et d’autres agrippant leurs accoudoirs.

À différents moments, le film fonctionne à différents niveaux; si tous résonnent, vous allez passer un moment rafraîchissant et exaltant au cinéma.

