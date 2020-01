Critique du film Uncut Gems – voilà comment vous gagnez! – HITC

Elara Pictures et al.

Les frères Safdie se sont cimentés comme des auteurs modernes avec leur dernière attaque de panique cinématographique. Adam Sandler est étonnant en tête, livrant une performance destinée à être considérée comme le joyau de la couronne de son œuvre – 5/5

Si la saison des prix actuelle a appris quelque chose au public, c’est que Netflix est sur une bonne lancée…

L’Irlandais de Martin Scorsese, L’histoire de mariage de Noah Baumbach et Les Deux papes de Fernando Meirelles ont marqué tant de nominations, dont de nombreuses lors des prochains Oscars.

Le service de streaming populaire devrait être applaudi pour avoir assuré à ces magnifiques films un public plus large, et c’est formidable de voir les Oscars reconnaître leur éclat. Cependant, un film se sentira criminellement ignoré le grand soir, et ce film est Uncut Gems.

Les frères Safdie se sont imposés parmi les cinéastes les plus passionnants qui travaillent aujourd’hui avec des masterclasses telles que Heaven Knows What et Good Time. Les deux rendent les expériences profondément inconfortables et bouleversantes, mais pas une seconde vous ne pourrez en détacher les yeux.

Avec Uncut Gems, arrivé sur Netflix le vendredi 31 janvier 2020, ils ont sorti une fonctionnalité qui séduit à la fois le grand public et les cinéphiles, sans avoir à sacrifier aucun de leur style de signature.

En tête, nous avons la meilleure performance en carrière d’Adam Sandler en tant que bijoutier new-yorkais Howard Ratner. L’acteur est surtout connu pour son travail comique, mais ici, il disparaît totalement dans le rôle dramatique d’un homme qui court une énorme partition, grâce à la recherche d’une opale extrêmement rare.

Au fur et à mesure que le récit progresse, le public est invité à déchiffrer s’il est accro à l’argent, au jeu ou simplement au frisson du risque – ou à tous!

Sa performance est absolument superbe, et le casting de soutien avec LaKeith Stanfield, Julia Fox et Kevin Garnett est également formidable. Il serait facile de couronner Sandler comme le roi de la série, mais telle est la vision des frères Safdie… frénétique et addictive.

C’est le genre de film qu’eux seuls peuvent faire, et honnêtement, personne d’autre ne fait des films comme ça. Leur dernier film ne laisse jamais un instant au spectateur ou même à ses personnages respirer; Howard est comme un flipper humain plongé dans le chaos et la catastrophe. Cependant, la partie la plus stressante vient du fait que notre protagoniste a toujours la chance de conclure et de mettre fin à cette crise d’anxiété partagée. Ce serait beaucoup trop facile.

De sa bande-son dominatrice à son montage, il est conçu comme une attaque en constante évolution des sens, et malgré sa nature épuisante, il est toujours divertissant. C’est un film d’une autorité sans équivoque, et avec Good Time, il est peut-être juste de déclarer que les Safdie ont maintenant deux chefs-d’œuvre à leur actif.

Uncut Gems n’est pas seulement un bon moment, c’est absolument essentiel, et le film à battre en 2020.

Les frères Safdie se sont cimentés comme des auteurs modernes avec leur dernière attaque de panique cinématographique. Adam Sandler est étonnant en tête, livrant une performance destinée à être considérée comme le joyau de la couronne de son œuvre – 5/5

Dans d’autres nouvelles, la critique du film Uncut Gems – c’est comme ça que vous gagnez!