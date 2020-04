Critique du film Vivarium – Horreur confinée avec Jesse Eisenberg et Imogen Poots – HITC

XYZ Films et al.

Jesse Eisenberg et Imogen Poots brillent comme un couple pris au piège dans un labyrinthe de maisons identiques. Un certain nombre de séquences étranges possèdent une puissance cauchemardesque, mais alors que le film atteint son paroxysme, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu’il aurait bénéficié d’un temps d’exécution beaucoup plus léger – 3/5

Dans les circonstances actuelles, le Vivarium de Lorcan Finnegan résonne un peu plus.

Ce conte sombre et inquiétant met en vedette Jesse Eisenberg et Imogen Poots en tant que jeune couple – Tom et Gemma – qui cherchent à monter sur l’échelle de la propriété. Cependant, dès qu’ils rencontreront Martin, un agent immobilier troublant (parfaitement interprété par Jonathan Aris), il est clair qu’il n’y aura pas de maison heureuse dans leur avenir immédiat.

Il les conduit à un nouveau développement appelé Yonder dans lequel toutes les maisons semblent identiques. Il est rapidement établi que personne de bon sens ne voudrait vivre dans cette maison de miroirs de banlieue, mais il est déjà trop tard… Martin a disparu.

Les événements prennent un nouveau tournant vers le bas à partir de là, alors que la paire est forcée de faire partie d’une famille nucléaire cauchemardesque.

Si vous êtes pris au piège dans la maison et que vous vous sentez désolé pour le moment, cela vous incitera à reconsidérer.

Premièrement, il convient de noter que Eisenberg et Poots sont formidables dans leurs parties respectives. Sans sentiment de connexion entre eux, Vivarium se serait effondré à l’arrivée, mais ils sont totalement crédibles à chaque instant.

Il y a des éléments d’horreur et de science-fiction en abondance, mais à la base, c’est sans doute un drame domestique dans lequel un couple fait face aux épreuves de la vie à une vitesse alarmante. Les jalons se présentent brusquement de manière effrayante, ce qui contribue vraiment à donner l’impression que la mort est juste au détour.

Sur le plan thématique, il s’agit d’un film qui traite d’un éventail de sujets, mais l’un des sujets de discussion les plus répandus est la pression de la conformité. Gemma assume le rôle de nourricière, mais le conflit intérieur que Poots est capable de transmettre est parfois difficile à surveiller – dans le bon sens.

Tom est beaucoup plus têtu et froid, et c’est cette fracture qui donne au film un vrai sentiment de malaise; ils n’ont plus rien à perdre que l’autre.

Visuellement, il y a des forces intéressantes à l’œuvre ici et la scénographie mérite certainement d’être applaudie. Cependant, le concept du film donne l’impression de s’étendre au-delà de sa durée de vie naturelle.

Le scénario de Garret Shanley a peut-être mieux profité en tant qu’épisode d’une série télévisée, et les comparaisons avec Black Mirror qui ont été tirées sont justifiées. Cela semble définitivement plus long que nécessaire, et bien que l’histoire racontée vise à rendre le spectateur très mal à l’aise, la répétition peut encourager le public à boucler bien avant l’apogée sombre du film.

Parfois, Vivarium peut être plutôt terrifiant, mais, comme la nourriture qu’ils mangent et la maison dans laquelle ils sont confinés, l’expérience de regarder le désespoir se jouer peut être assez terne parfois aussi.

