Critique du masque: l’adaptation éternelle de la bande dessinée

Le masque, un film de la bande dessinée créée par John Arcudi et Doug Mahnke, est venu à l’écran en 1994, réalisant une grande collection à la fois au niveau national et mondial. Des années plus tard, l’éditeur Mike Richardson a créé la société Dark Horse Entertaiment pour adapter les bandes dessinées et leur donner vie. Ce long métrage raconte l’histoire d’un ancien masque capable de transformer des personnes aux pouvoirs surhumains, dans ce cas, en un employé de banque monotone joué par Jim Carrey.

Sans doute, pas une idée facile à porter au grand écran. C’est ici que Chuck Russell, le réalisateur du film a montré tout son talent. Avec seulement deux films derrière lui et six ans sans se mettre derrière la caméra, il a réussi à se positionner comme la personne la plus performante pour l’adapter. Il convient également de noter la grande post-production, essentielle pour maintenir le masque, car elle était en 1994 et montrant de grands effets visuels.

En ce qui concerne le script, peu de choses peuvent être dites car il est tout à fait cohérent avec les temps fixés par la bande dessinée elle-même. Il a une intrigue pleine d’humour noir et d’action, visible tout au long du film. Comme par exemple, dans la scène où il est arrêté par la police montrant le double visage du personnage, le personnel et le transformé ou même dans la scène finale quand ils sont sur le point d’entrer dans le casino avec le chien. Il convient de noter à quel point la bande sonore est bien exécutée et les différents effets vocaux provoqués par l’utilisation du masque.

Cast pour correspondre

Le masque a non seulement un bon script, mais aussi un casting spectaculaire. Comme nous l’avons déjà avancé, il met en vedette Jim Carrey qui met le poids du film sur son dos. Il ne déçoit à aucun moment et brille constamment en déchaînant tous ses gestes et sa grâce sans équivoque. De leur côté, Cameron Diaz et Peter Greene, donnant vie à la mariée et à l’antagoniste, émergent dans leurs personnages, les créant eux-mêmes et leur donnant une touche spéciale. En effet, c’est un film qui vous fera passer un après-midi plus qu’amusant de nos jours où seul le coronavirus est discuté.

Carlos Antolin

Carlos Antolin

Étudiante en communication audiovisuelle. Cinéphile, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/