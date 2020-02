Critique du scandale: les femmes contre le pouvoir

Lorsque Gretchen Carlson frappe le fondateur de Fox News, Roger Ailes, avec un procès alléguant du harcèlement sexuel, personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer ensuite. Sa décision conduit la correspondante de Fox News, Megyn Kelly, à présenter sa propre histoire, ainsi que de nombreuses autres femmes, déclenchant un mouvement qui se répercute dans le monde entier.

Le réalisateur Jay Roach, parie sur un genre différent de celui raconté dans ses précédents films Jusqu’à présent, il a opté pour deux voies différentes: la comédie et la politique historique avec des titres tels que “Les parents sont elle” ou “Les retrouvailles”. Maintenant, avec “The Scandal” (Bombshell) commence son nouvelle étape basée sur des événements réels. Il s’agit d’un film dans lequel le patron, Roger Aisles, fondateur de la chaîne d’information conservatrice Fox News, reçoit des accusations de plusieurs journalistes. Cette histoire plongera dans les expériences de trois personnages qui représenteront le passé, le présent et l’avenir de la maltraitance des employés. Nicole Kidman dans la peau d’une journaliste chevronnée opprimée sur le grill, Charlize Theron en vedette de la chaîne et Margot Robbie avec un personnage qui symbolise l’espoir du changement.

Le script depuis le début nous fait participer aux différents positions et confrontations avec les femmes. Surtout dans cette scène si tendue des trois protagonistes de l’ascenseur qui montent au bureau. Il est dommage que l’intrigue ne prenne pas plus de risques et d’innovation. Soulève des questions qui sont rarement exposées si clairement mais ne parvient pas à équilibrer l’arc évolutif des trois protagonistes dans “Le scandale”. C’est en fait un de ces films dont la valeur morale est profonde, dans ce qui compte et non dans la manière dont il est transmis. Avec un film dont le fond est la plainte et malgré des couteaux tranchants ne brille pas autant qu’il le pourrait.

Nous avons trois énormes actrices à la tête du film avec qui il ne devrait avoir aucun problème à trouver son public. Ses personnages n’ont pas de fissures, les trois ils font un travail magnifique pour défendre leurs personnages de l’autosuffisance Megyn Kelly à Gretchen Carlson blasée et fortement critiquée, à une débutante Kayla Pospisil. “Le scandale” évite le positionnement volé et vous montre de manière progressive toutes les informations gérant le temps, les insinuations et les révélations en temps voulu.

Le scandale avait le potentiel d’être bien plus qu’un film solide et inspirant. Malgré cela, il vaut la peine de parquer l’aspect technique et de se concentrer davantage sur l’aspect réclamation. Comprendre la complexité de l’ensemble de l’intrigue et le nombre de personnes qui se sont cachées, réduites au silence ou ont tourné la tête de l’autre côté participant aux abus de pouvoir.

