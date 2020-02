Critique MARVEL Spiderman n ° 2 par J.J. Abrams

Le réalisateur de deux des trois films de la dernière trilogie de la saga Star Wars, continue de pénétrer le personnage de Spiderman à partir d’un prisme différent auquel nous sommes habitués. Panini Comics nous apporte le deuxième volet de l’œuvre que J.J. Abrams se produit avec son fils Henry et la dessinatrice Sara Pichelli.

Ben Parker est devenu le centre de notre attention. Nous ne parlons pas de l’oncle de Peter Parker mais du fils qu’il a eu avec Mary Jane Watson dans une chronologie alternative, un avenir dystopique, un autre univers … quoi que vous préfériez. Comme Peter à ses débuts à l’institut, Ben passe par des expériences similaires telles que devoir affronter un Thompson de type “Flash”, ses premiers pas avec ses pouvoirs ou devoir faire face aux circonstances de l’amour adolescent. Si nous ajoutons à cela que le jeune Parker est présenté comme pratiquement orphelin et sous la garde de tante May, nous avons devant nous une sorte de redémarrage de l’original. Peut-être trop de coïncidences entre un père et un fils si ce n’était parce que Ben n’est pas Peter.

Le drame de perdre une mère dans une violente confrontation avec l’ennemi de Spiderman qui nous a été présenté sous le nom de “Cadavérique”, ainsi que l’abandon ultérieur de son père pour se réfugier dans son travail et ainsi fuir la douleur de cette perte, font de Ben un garçon qui a grandi sans référence masculine, comme si son père l’avait eu chez son oncle. Ce n’est pas qu’aujourd’hui c’est nécessaire, et tante May a toujours montré qu’elle pouvait être père, mère et deux pères et deux mères si nécessaire. Cependant, Ben est beaucoup plus rebelle que Peter ne pourrait jamais rêver d’être à son âge. Et bien sûr, ce n’est pas l’époque de son père, la fille qui l’attire n’a rien à voir avec le prototype de la petite amie américaine qui était Gwen Stacy ou avec la spectaculaire et glamour Mary Jane. Faye est sur une autre vague, celle qui va pousser Ben à connaître ses limites d’une autre manière.

Les Abrams ne se terminent pas avec leur histoire de Spiderman au-delà de la mise à jour de l’idiosyncrasie du personnage, maintenant personnalisé dans le fils de Peter Parker, à l’époque actuelle. Sa confrontation avec Cadavérico l’a retiré de l’action pour des raisons plus qu’évidentes, non seulement physiquement à cause de la perte de sa main droite, mais parce que la mort de MJ a fait des ravages sur le plan mental. Une dépression qui l’a empêché de rester sous la garde de son fils, ce qui, en tant que lecteurs, nous fait souffrir de ne pas avoir assumé ses responsabilités de père pendant les années d’enfance de son fils. Nous ne pouvons pas nous identifier avec ce Peter Parker pour cette raison, il a déjà souffert d’être orphelin et malgré le fait qu’il avait son oncle à ses côtés jusqu’à l’adolescence. Donc, sauf si vous avez un motif vraiment justifiable …

Le dessin de Sara Pichelli souffre un peu en ce qui concerne la représentation de l’environnement urbain. Pour le reste c’est très cool de voir comment il incarne un Spiderman juvénile et la jeune femme qui l’accompagne dans ses nouvelles aventures. Il vaut la peine de ne pas perdre les détails de l’uniforme qu’elle porte et de pouvoir faire des similitudes avec l’un des concours distingués. L’histoire ne finit pas de se briser, nous avons un ennemi qui reste caché dans l’ombre qui devrait être un trouble majeur pour notre super-héros, mais il est clair qu’il a besoin de quelque chose de lui et il ne s’arrêtera pas jusqu’à ce qu’il réussisse.

Spiderman n ° 2 J.J. Abrams

Titre: Spiderman 2

URL: Panini Comics

Auteur: J. J. Abrams, Henry Abrams

Illustrateur: Sara Pichelli

ISBN: 977000558200900002

Nombre de pages: 32

Description: Le plus grand événement arachnide de l’année se poursuit, par J.J. Abrams (Star Trek, Lost), Henry Abrams et Sara Pichelli (Spider-Man, The Fantastic Four). Le premier affrontement avec Cadavérico ne se passe pas bien. Quel sera l’impact de ce méchant?

Jesus Salvador Gomez

Jesus Salvador Gomez

Sevré dans des jeux récréatifs jouant à Ghost N ‘Goblins et élevé sous le prisme de la bande dessinée nationale d’Ibañez, Escobar, Vazquez … et du classique Don Miki de Disney, sa vie a changé le jour où le numéro 45 de Spider-Man est tombé entre ses mains du Comics Forum. Depuis lors, Marvel est entré dans sa vie pour ne jamais la quitter, tout comme les jeux vidéo l’ont fait. Amoureux des scènes mythiques de Claremont, Byrne, Miller, Stern ou Simonson, avoue sans honte que sa femme est coupable d’avoir accompli la quarantaine toujours encastrée dans des hobbies qui ne le quitteront jamais.