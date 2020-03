Critique: Netflix Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker – Blackfilm

Self-Made: revue de la série Madame CJ Walker par Kelisha Graves

Qu’arrive-t-il à un rêve différé? Sèche-t-il comme un raisin sec au soleil?… Ou explose-t-il? -Harlem par Langston Hughes

Même si les circonstances de l’Amérique post-esclavagiste ont comploté pour faire sécher Sarah Breedlove – née deux ans après la fin de l’esclavage – comme un raisin sec au soleil, son ego rajeuni en tant que Madame CJ Walker lui a permis d’exploser sur la scène de la culture de la beauté à fond -Obliger. Après que sa propre croissance miraculeuse des cheveux soit atteinte, elle est transformée et autonomisée. Si le simple fait d’occuper de l’espace ne suffisait pas, elle s’est assurée de se tailler suffisamment d’espace pour elle-même et pour les autres. L’odyssée des chiffons à la richesse de cette femme a contribué à augmenter la bande passante de la culture de la beauté noire. Sa mission de «croissance» était littérale et met au jour des questions plus profondes sur la manière dont les femmes noires revendiquent la propriété de leur esthétique.

L’ère de Walker fut une période de soulèvement et de bouleversements énormes. Née une fille noire sanglante dans l’Amérique du post-ventre, orpheline à 7 ans et mariée à 14 ans, il aurait pu sembler que ses options dans la vie se limiteraient au champ de coton, à la buanderie ou à la cuisine. Néanmoins, son aventure dans la vente de produits capillaires a élargi ses possibilités. Walker existe dans une tradition d’entrepreneurs «patrons-femmes» noirs historiques comme Elizabeth Keckley et Maggie Lena Walker. Pour les érudits de l’histoire afro-américaine, le 19e et le 20e siècle sont généralement considérés comme l’ère de la bataille pour les âmes des Noirs. Comme le révèle la série, la bataille pour les crinières des femmes noires était au cœur de cette époque.

La série en quatre parties dirigée par DeMane Davis a été décemment et créativement réalisée. Octavia Spencer dépeint l’entrepreneur courageuse dont la mission de faire en sorte que les femmes noires se sentent belles fait d’elle une millionnaire. Ayant travaillé comme blanchisseuse, l’avenir de Walker en tant que «baller, tireur d’appel» n’était nullement prévisible ni inévitable. Spencer est pleinement présent en tant que Walker et son portrait ne déçoit pas. Je souhaite seulement que l’histoire ait offert plus de substance au cours des années de formation de Walker et de son parcours de vie global. Nous ne voyons que des aperçus concis de l’enfance de Walker dans le dernier épisode.

La performance de Spencer est soutenue par le vétéran thespian Blair Underwood en tant que mari publicitaire de Walker de couleur auburn, Charles Joseph (C.J.) Walker. Tiffany Haddish est entièrement elle-même avec des onces évidentes de “elle-prête” comme A’Lelia Walker, la progéniture fougueuse et imprévisible de Walker. Carmen Ejogo (qui a interprété Coretta Scott King à deux reprises dans Boycott de HBO et Selma d’Ava Duvernay) dépeint la rivale de Walker, Addie Munroe. Comme Spencer, Ejogo excelle dans les pièces d’époque. Le personnage d’Addie Munroe est une spin-off de l’autre femme noire millionnaire autodidacte, chimiste et magnat de la beauté, Annie Turnbo Malone. En fait, c’est Malone qui a donné à Walker son premier emploi en tant qu’agent de vente de soins capillaires. Dans ce cas, et comme la série le confirme, le protégé a éclipsé et éclipsé le géniteur.

La composition de l’histoire a été imaginée de manière créative et semblait résolument moderne. La série s’est jouée comme une chanson de jazz entrecoupée de scènes de boxe aléatoires entre Walker et ses séquences rivales et rêveuses. Chaque épisode représente une période troublante et exaltante dans la vie de Walker. La musique est volontairement anachronique. L’utilisation de diverses chansons contemporaines vise à relier la quête de Walker à notre époque – pour nous faire savoir que l’entreprise féminine est toujours la bombe! À cet égard, l’historien en moi aurait aimé entendre des airs plus appropriés à l’époque comme un moyen de situer l’audience à l’époque. Ce qui est clair, c’est que le charme classique d’une bio-série composée de façon traditionnelle est abandonné par déférence pour une interprétation plus moderne.

L’investissement de Netflix dans des histoires afro-américaines devrait, je l’espère, présager une tendance. Nous avons besoin de plus d’histoires historiques afro-américaines portées au théâtre et dramatiques. Nous avons besoin de l’histoire de Fannie Lou Hamer (Octavia Spencer serait excellente dans ce rôle), l’histoire de Booker T. Washington, l’histoire de Frederick Douglass, l’histoire d’Anna Julia Cooper, l’histoire de Mary Church Terrell, l’histoire de Nannie Helen Burroughs, l’histoire d’Elizabeth Keckley (Lisa Arrindell serait grand dans ce rôle), et l’histoire de Marcus Garvey, etc.

Self-Made de Netflix est recommandé pour sa nouvelle interprétation de l’histoire de Walker à la richesse. En attendant, les téléspectateurs devraient prendre le temps de lire le livre sur lequel la série était basée, On Her Own Ground, écrit par l’arrière petite-fille de Walker A’Lelia Bundles.