Critique pour la mort entière: plus ou moins la même chose

Pour toute mort Il est sorti aujourd’hui sur le panneau d’affichage espagnol, réalisé par Alfonso Sánchez et avec Alberto López, Alfonso Sánchez ou Fredy López entre autres.

José Vicente porte 8 ans d’opposition à devenir fonctionnaire. Pendant ce temps, il vit soutenu par sa famille et celle de sa petite amie. Obtenez la place, mais il y a eu une erreur administrative et c’est en fait le premier des remplaçants. Prêt à tout pour ne laisser personne tomber et obtenir “un travail pour la vie», Il décide qu’il doit localiser celui qui a pris sa place et le tuer. Mais quoipourra le faire?

Car toute mort est une autre comédie du cinéma espagnol,

sans grâce ni “guasa” ni rien de nouveau dans le panorama actuel, ce qui n’est pas très nouveau en soi. La seule différence qui compte Pour toute la mort, c’est celle du budget, une plus petite que celle de toute tentative ratée de comédie espagnole; mais C’est quand même un bodio qui n’est sauvé par rien. Alfonso Sánchez et Alberto López sont insatiable dans le domaine de la comédie, mais avec quelques fonctionnalités déjà très battu, sans répertoire ni aucune grâce et d’une cinq talents de grattage. La petite grâce qu’ils ont est pour l’accent naturel et le guasa, ils n’ont pas grand-chose d’autre.

Les interprétations et le message que vous souhaitez transmettre se perdent dans le fond d’une comédie de base,

c’est vrai qui ne cherche qu’à faire rire les gens, mais sans rien apporter de nouveau. C’est-à-dire, la même chose que toujours qui se fatigue déjà encore et encore, même si au box-office c’est un succès. Ce sont des films qui ne demandent pas au spectateur de réfléchir, mais qui ils donnent tout mâché et ne contribuent en rien à ce que nous appelons la culture. Ils sont tout simplement un passe-temps minable, mais efficace. Je ne pense pas qu’il soit utile de passer du temps, mais si vous n’avez rien de mieux à faireAllez-y.

Critique de cinéma de diplôme. Romancier, parolier et compositeur.