Critique rétro de Borat: critique américaine

Borat: Leçons culturelles de l’Amérique au profit de la glorieuse nation du Kazakhstan, créée en 2006; réalisé par Larry Charles et avec Sacha Baron Cohen.

Sur ordre de son gouvernement, le journaliste kazakh Borat se rend aux États-Unis pour tourner un documentaire pédagogique, qui doit recueillir les meilleurs enseignements des États-Unis pour que son pays en profite. Mais le travail ne sera pas aussi facile qu’il y paraît.

Borat est un documentaire sur les caméras cachées,

qui révèle l’ignorance des États-Unis, le racisme, la xémophobie, l’homophobie … Le documentaire est baigné d’un humour noir brillant, typique de Sacha Baron Cohen. C’est un film très drôle, avec une satire sur la société nord-américaine qui a révélé qu’il y a des gens qui sont encore intégrés au 20e siècle. C’est un portrait comique et brutal pendant l’heure vingt que le film dure.

Borat, joué par Sacha Baron Cohen;

c’est un journaliste qui pose des questions gênantes, sous prétexte de leurs «différences culturelles» et les personnages qui apparaissent dans le film tentent de se sortir des ennuis ou sont dépeints, comme le vendeur, qui lui demande quelle arme est préférable de défendre contre un juif et le greffier répond avec normalité. Un portrait grossier. Il y a humour noir, provocation, hooliganisme et un style Jackass. Cela fait rire du début à la fin.

Borat n’est pas une simple comédie,

sinon quoi cherche le reflet du spectateur à travers des interviews et l’humour le plus noir de celui qui se montre tout au long de la séquence. C’est un film choquant, vous ne vous attendez pas et qui, comme j’insiste, vous permettra d’y penser quand vous aurez fini de le voir et vous penserez: sommes-nous vraiment comme ça? Et Borat vous répond: enfin oui.

