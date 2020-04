Critique: «Seberg: au-delà du cinéma» – Ennemis: Salomon contre Seberg

La dernière édition de ce qu’ils appellent le Festival de San Sebastian, si mes comptes ne me manquent pas avec le numéro 67, ça a commencé officieusement avec la projection de ‘Seberg’, un titre auquel je ne peux pas m’en empêcher, je le sens sans me sentir un peu , cela me rappelle irrémédiablement ‘Enemies: Ecks vs. Sever’ …

En réalité, les résultats clairement infructueux de l’un et de l’autre ne sont pas très différents les uns des autres, chacun en soi et Dieu en celui de tous: dans les deux apparaissent des noms importants qu’il n’est pas bien connu qu’ils peignent là-bas. Nous pouvons nous attendre à ce que Jack O’Connell, d’accord, que sa promesse à ce stade de la vie ne soit pas tenue. Mais pas tant à propos de Kristen Stewart, malgré des productions aussi fragiles et moins brillantes que “Charlie’s Angels” où, cependant, c’était le peu qu’il montrait son visage.

Ajoutez des noms tels que Vince Vaughn, Stephen Root, Zazie Beetz, Margaret Qualley, Anthony Mackie et Colm Meaney à l’équation selon laquelle à une fête avec un certain charme, ils peuvent apporter autant ou plus de charme, cela même si le singe est vêtu de soie. Eh bien, c’est toujours mignon, je ne comprends pas dans le bon sens. Parlez français plus ou moins couramment. Ou non.

‘Seberg’, renommé dans notre pays en ‘Seberg: Beyond the cinema’, est le “téléfilm” typique qui se consacre à revoir une série d’événements sans rayer, notamment la surface de l’histoire qui raconte en quelque sorte fade et impersonnel. Il va et vient, abandonné au sort d’un récit qui, à son tour, abandonne quelle que soit son histoire à son destin.

Son histoire, et finalement personne. Ni nécessairement celle d’un Jean Seberg qui n’est tenu que par Kristen Stewart, mais pas un film conventionnel et un encéphalogramme plat qui révèle les maux d’un type de cinéma, celui basé sur des événements réels reposant sur les épaules. quelqu’un, qui est laid dans sa simplicité banale, erratique et hors de propos.

Par Juan Pairet Iglesias

