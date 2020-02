Critiquer le plan, avec un excellent trio de protagonistes

Partager

Il est neuf heures du matin par une chaude journée d’été dans le quartier madrilène d’Usera. Paco (Antonio de la Torre), Ramón (Chema del Barco) et Andrade (Raúl Arévalo), trois amis qui sont au chômage depuis la fermeture de l’entreprise pour laquelle ils travaillaient et ont été laissés pour exécuter le plan. Quand ils se retrouvent enfin, un revers les empêche de quitter la maison: la voiture dont ils avaient besoin pour se déplacer est cassée. Alors qu’ils cherchent un autre moyen d’atteindre leur destination, ils sont impliqués dans une série de discussions gênantes qui vont lentement abattre leurs murs et arracher leurs masques. premières en tant que réalisateur de son premier long métrage fiction Le plan a quelque chose qui vous attire petit à petit jusqu’à ce que vous vous immergiez dans l’intrigue. Dans son rôle de réalisateur r se trouve à l’intérieur et en temps réel un matin. Avec vigueur et efficacité dans l’avion, les personnages nous racontent leurs événements du secret à la colère, de l’éclat au drame, du social au personnel, etc.

Le meilleur du film est le trio de protagonistes. Ils n’ont besoin de personne d’autre, ils mangent eux-mêmes l’écran. Les interprétations sont à la hauteur et je ne m’attendais pas à moins d’un casting tel que The plan. Antonio de la Torre est prodigieux, tout comme Raúl Arévalo. De son côté, Chema del Barco surprend de manière très positive.

Adapter au format audiovisuel une pièce qui se développe presque dans un seul espace est un défi pour son metteur en scène. Avec El plan, Polo Menárguez sort de ce grand drame social. A un script très travaillé d’après la pièce d’Ignasi Vidal. L’argument dégage de la simplicité, favorisant ainsi une approche du spectateur avec tension, charge émotionnelle et comédie.

Le plan est un exemple clair de masculinité et des complexes que n’importe qui peut avoir, que ce soit en tant que petit-enfant, enfant, père ou grand-père. C’est un aperçu terrible des excès et des manques des personnages eux-mêmes. La musique, les costumes et la colorimétrie laissent beaucoup à désirer. Aucun des trois départements ne parvient à se démarquer tout au long du film. Un peu au-dessus de ceux-ci, se trouve le département de maquillage et de coiffure qui serait sauvé par le travail qu’ils font avec Raúl Arévalo à El plan.

