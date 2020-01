Critiquer l’éducation sexuelle: la série ingénieuse et didactique Netflix

Vendredi dernier, Netflix a présenté la deuxième saison de l’éducation sexuelle qui améliore la qualité du démarrage avec sa saison initiale. Et personne n’imaginait qu’il pourrait avoir le succès qu’il a finalement atteint. La première saison nous a conquis pour son naturel lorsque l’on parle ouvertement de sujets tabous dans la société, gardant tout spécial dans la seconde. Les peurs et les désirs des protagonistes qui souffrent sont le reflet de la société actuelle marquée par l’ignorance et le manque de liberté d’expression.

Le plaisir sexuel, la masturbation féminine, le harcèlement sexuel, les conflits d’identité, etc., sont les différents sujets abordés par cette saison d’éducation sexuelle. L’équipe de scénaristes a connu profiter de tous les secondaires les remplissant de nuances et des récits qui les font briller. Ensemble, ils font un voyage de découverte de soi dans lequel Non seulement les jeunes sont embarqués mais aussi les adultes. Depuis l’éducation sexuelle trouvera toujours quelqu’un qui veut apprendre.

De nombreuses séries ont tendance à chuter considérablement avec leur deuxième saison, mais en modifiant la dynamique initiale et en renforçant leurs forces, l’éducation sexuelle est restée indemne. Lo intéressant est le sens de l’humour qui traverse ces huit chapitres sans négliger les questions importantes et sensibles. Comme par exemple avec le grand complot d’Aimee, faisant preuve d’empathie et de sensibilité en même temps que l’humour, faisant de son mieux. Il donne à la sexualité une composante comique mais sait quand il faut devenir un peu plus sérieux.

Mention spéciale à la créatrice de Sex Education (Laurie Nunn) pour avoir su retirer les personnages de sa zone de confort pour nous surprendre avec des intrigues brisant les stéréotypes de beaucoup d’entre eux. Aussi, nous devons souligner la grande bande sonore Cela correspond parfaitement aux sujets abordés, augmentant la capacité de mettre l’accent sur les protagonistes. Avec la mise en scène grande et colorée mélangée à des costumes très cohérents avec chacun d’eux. Cependant, la durée est trop longue se fatiguer à plusieurs moments.

L’éducation sexuelle aborde les problèmes naturellement, laissant de côté la honte et faisant face à la réalité telle qu’elle aurait dû être traitée. Les répercussions psychologiques d’une agression, l’estime de soi, les relations émotionnelles, etc. sont différents conseils que les téléspectateurs ne connaissent sûrement pas. L’éducation sexuelle a Revenu dans un amusement, tendre et avec des choses très claires.

Et vous, l’avez-vous déjà vu? Donnez-nous votre avis.

Etude de la communication audiovisuelle. Cinéfilo, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/