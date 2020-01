Critiquer les aventures du docteur Dolittle: déçoit avec son retour.

Sept ans après avoir perdu sa femme, le Dr John Dolittle (Robert Downey Jr.) est enfermé dans son manoir avec la seule compagnie de ses animaux exotiques. Lorsque la reine tombe malade, elle devra aller à son aide pour trouver un remède. Cela vous fera voyager sur une île où vous découvrirez de merveilleuses créatures et rencontrerez de vieux ennemis dans Les Aventures du Docteur Dolittle.

Un demi-siècle plus tard, depuis que Rex Harrison a parlé avec les animaux, et un peu plus de deux décennies depuis qu’Eddie Murphy a donné sa propre performance, The Adventures of Doctor Dolittle revient sur grand écran. Mais ces deux décennies ont été suffisantes pour que vous s’estomper dans nos consciences. Le producteur d’Universal Studios a choisi de faire revivre le personnage une fois de plus, en recrutant l’acteur Robert Downey pour jouer le rôle principal. Malgré cela, il essaie toujours d’effacer son nom après la première décevante de Cats. Universel après ces deux échecs, il faut savoir mieux quels projets ne donnent pas le feu vert et pour le moment à toute comédie musicale centrée sur les animaux.

Dès qu’ils commencent Les aventures du Docteur Dolittle, force est de constater que le charme délicat et l’humour attendus sont loin d’être atteints. Avec ce film, on montre que le réalisateur Stephen Gaghan est irréparablement inadapté à de tels matériaux. Il joue mal ses cartes à tout moment, lui donne un rythme désespéré, ne fait pas briller Dolittle et est loin de produire un impact émotionnel sur le spectateur. Ce qui attire le plus l’attention, c’est le travail technique. Les effets spéciaux choquants et les visuels ont été faits d’un mantra impeccable et méticuleux. Totalement opposé au reste des éléments qui le composent.

Les intrigues des aventures du docteur Dolittle stagnent continuellement, dans chaque partie, provoquant une grande frustration. Il est plein de tentatives de moments comiques, avec des phrases pleines d’esprit qui ne se cassent pas et avec des phrases contemporaines ennuyeuses. Soi-disant, le script a été corrigé par Chris McKay (The Lego Batman Movie), mais pas même avec un renforcement, ils ont réussi. Il a besoin d’une reconstruction beaucoup plus approfondie et pour un auteur de comédie de situation, toute personne qui peut donner à ces animaux quelque chose de plus amusant à dire.

Les aventures du docteur Dolittle s’avèrent aussi prévisibles que désagréables. Ce qui aurait dû être une aventure étonnante se transforme rapidement en horrible, grâce à un formule basique et répétitive et pour fixer les cinéastes dans de simples blagues.

