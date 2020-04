Critiques de BD Off The Rack: Marvel Zombies

Mon chat n’a vraiment pas cet article.

Je suis généralement capable de les écrire dans une paix relative. Je m’installe sur le lit dans la chambre d’amis, trouve quelque chose à grignoter et de la limonade, et je suis arrivé en ville. Peut-être que l’un des trois chats va sauter sur le lit à côté de moi et se détendre, mais Nuke est super agressif à ce sujet en ce moment.

(Oui, un de mes chats s’appelle Nuke)

Il est tout sur mes genoux et insiste pour se faire caresser et frotter contre mon coude pendant que j’essaie de taper. Il dormait à côté de moi pendant que je lisais ce livre, et il prenait une grande ombrage que j’ai déplacé et perturbé son sommeil afin que je puisse sortir l’ordinateur portable.

Je pense que c’est le coronavirus. Ma femme est à la maison tout le temps sur son ordinateur maintenant (au moment où j’écris ces lignes, je vais toujours au bureau tous les jours), et il suppose simplement que nous sommes à la maison et que sur les ordinateurs, c’est uniquement pour le couvrir d’attention. Comment osons-nous essayer d’accomplir quoi que ce soit!

TITRE: Marvel Zombies

Écrivain et artiste: Robert Kirkman et Sean Phillips

Éditeur: Merveille

Protagonistes: Giant-Man, Colonel America, Iron Man, Luke Cage, Wolverine, Hulk, Spider-Man

Antagonistes: Silver Surfer et Galactus

Marvel Zombies est un suivi d’un arc d’histoire d’Ultimate Fantastic Four dans lequel Reed Richards de ce monde a été amené à voyager dans un univers alternatif peuplé de versions mort-vivantes de héros Marvel classiques. Reed a survécu à la rencontre et s’est échappé grâce à une magnéto non tournée, et bien que cette histoire se soit poursuivie sur la Terre ultime, l’autre extrémité a été révélée dans sa propre mini-série.

Magneto est capable de fournir un défi aux héros zombifiés un peu après avoir sauvé Reed, mais il est finalement dévoré, grâce à The Wasp. À partir de là, l’histoire passe d’Erik Lensherr en tant que protagoniste pour suivre les zombies eux-mêmes. Après s’être nourri, leur sens de la raison revient brièvement, bien que seul Spider-Man se montre vraiment repentant pendant toute leur épreuve, car il s’effondre de culpabilité lorsqu’on lui rappelle qu’il a mangé tante May et Mary Jane après son infection. Les autres sont principalement préoccupés par leur nouvelle physiologie zombie… et par la façon dont ils peuvent obtenir plus de nourriture.

Après la séparation, vous découvrez que Hank Pym a gardé un secret: une panthère noire vivante que Hank a découpée avec un œil sur les habitudes sanitaires et manger pour qu’il puisse garder sa raison. Janet découvre cela, et leur lutte qui en résulte voit Hank littéralement mordre sa tête.

Et qui devrait se présenter pendant tout cela: le Silver Surfer. Dans le Marvel 616, l’empathie et l’espoir de l’humanité suffisent à tourner Surfer contre son maître, mais dans l’univers zombie, il est beaucoup plus écœuré par ce qui vient du monde. Il échappe un peu aux morts-vivants et peut invoquer Galactus, mais avant longtemps, Hulk met la main sur lui et se mord la tête. Il y a… beaucoup de gens se mordant la tête dans ce livre.

Dans la foulée, seuls quelques héros mettent la main sur Surfer, ce qui entraîne non seulement un ventre plein, mais aussi un gain de pouvoir cosmique.

De là, Galactus apparaît et entreprend de transformer la Terre en énergie. Les zombies se battent avec lui pendant un certain temps, mais sont finalement en mesure de le submerger, et le Dévoreur de mondes devient également de la nourriture pour zombies. Les zombies absorbent également son pouvoir et ont à la fois la faim des morts-vivants et de Galactus lorsqu’ils quittent la Terre.

Trucs bizarres.

Donc, Robert Kirkman travaillait sur The Walking Dead depuis plus de deux ans au moment où Marvel l’a appelé pour gérer leur propre propriété de zombies. Cela semble logique à première vue, mais seulement un peu. Dans TWD, les survivants humains sont les protagonistes face aux marcheurs stupides, qui sont des obstacles dépourvus de personnalité ou de caractère. Dans Marvel Zombies, les zombies ont la plupart de leurs installations à leur sujet, bien que troublés par la faim, et sont les stars.

Il y a… BEAUCOUP d’exposition ici, et beaucoup de raconter-ne pas montrer. Ce n’est pas la pire chose au monde, mais des scènes comme celle où Giant-Man s’identifie à un T’Challa inconscient à propos de tout ce qu’il a traversé ne se sentent pas authentiques et sont là pour mettre à jour le lecteur sur ce qui est exactement arrivé cette Terre. Certains moments ont des personnages qui crient ou se parlent, et ils tombent dans la convention d’histoire de “Comme vous le savez, [plot details that have no reason to be spoken aloud]”. Les héros zombifiés passent une grande partie du premier numéro à discuter de l’état de leur tour l’un envers l’autre, même s’ils connaissent tous l’accord. c’est uniquement pour rattraper paresseusement le lecteur.

Mis à part ce peu de négligence, l’histoire est amusante. C’est un non-sens à faible enjeu, hors de continuité, et Kirkman est juste autorisé à devenir fou avec tout cela. Il y a tellement d’événements dans l’univers Marvel qui auraient pu fonctionner ici, mais organiser tout cela dans le contexte de Surfer et Galactus est amusant. Surtout quand vous arrivez à voir un Galactus tout à fait méprisant abattu par les monstres et mangé. Hulk mord la tête de Surfer. Captain America courait avec la moitié de son crâne coupé. Wasp mordant un morceau de Magneto avec le plan de s’envoler et de rétrécir pour que cela puisse durer des jours. C’est fou!

L’art de Sean Phillips est parfait pour cela. Les bêtes sont horribles, avec des dents proéminentes et beaucoup de sang. Le monde est vert et brun boueux, et tout se sent désespérément comme il le présente. Les héros morts-vivants ont tous des blessures distinctes. C’est un super style pour ce monde.

Sujet de discussion: Si vous pouviez prendre un créateur indépendant réputé et le laisser créer un univers alternatif pour Marvel ou DC dans leur «style»… qui serait-il? Peut-être un monde de Mike Mignola où les héros de DC combattent les dieux aînés? Quelque chose comme ca!

Et pendant que vous y réfléchissez, si vous souhaitez profiter de plus de blogs liés à la bande dessinée et d’un podcast hebdomadaire, visitez Ghosts of the Stratosphere. Notre podcast est plein de débats, de listes de dix premiers et de critiques de bandes dessinées, et nous mettons à jour quotidiennement!

Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @gotstratosphere pour les mises à jour!

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mauvais

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait