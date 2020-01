Critiquez Adú. Un film qui transmet la vérité.

Dans une tentative désespérée d’atteindre l’Europe, un garçon de six ans et sa sœur aînée attendent de se faufiler dans la soute d’un avion au Cameroun. Pas trop loin, un militant écologiste doit lutter contre le braconnage en trouvant un éléphant, mort et sans croc. D’un autre côté, à Melilla, un groupe de gardes civils se prépare à faire face à des Subsahariens sautant la clôture. Leurs destins sont voués à se croiser et leur vie ne sera plus la même.

Trois histoires qui s’enchaînent peu à peu dans le nouveau film de Salvador Calvo (Le dernier des Philippines). Bien que le nom du film ne fasse référence qu’à l’un d’eux, à l’histoire qui servira de lien avec les deux autres. Les trois histoires ils ont l’intention de transgresser la partie la plus douloureuse de nous. Une carte qui parcourt le continent condamnée par la cupidité et la misère humaine. Une aventure dans laquelle la survie est pleine d’émotion, avec des scènes à couper le souffle qui reflètent la dure réalité. Il vous montre les deux visages de l’être humain, où les pauvres et les riches seront différents, ceux qui combattent et ceux qui veulent fuir, les intéressés et les altruistes. Mais surtout dans lequel le protagoniste connaîtra la véritable amitié.

Essayer de répéter le succès du “carnet de Sara”, avec la même base mais avec une histoire beaucoup plus personnelle et complètement différente. Il est très bien construit, monté et dosé, ne crée pas de confusion. Connecté à travers le sens de la conscience de l’histoire avec les conditions de vie et les tragédies du continent. Le problème est qu’il englobe trois parcelles parallèles dans lesquelles le problème principal n’est pas complètement clair. Malgré cela, les histoires sont si pures et nécessaires que vous Ils repartiront avec un goût aigre-doux.

Adú, ne serait pas pareil sans le grand protagoniste du film. Moustapha Oumarou, utilisant son vélo comme lien entre les deux familles. Son expressivité naturelle et la faire glisser l’authenticité provoque une véritable connexion avec le film Luis Tosar et Anna Castillo, correspondent tout à fait à leur rôle sans exceller, peut-être parce que l’intrigue principale éclipse l’histoire qui la compose. L’image devient trop sombre à certains moments et malgré nous nous présentant si bien avec Adú, les avions d’Afrique sont très petits.

Bien qu’il soit difficile de digérer ses 119 minutes de film en raison de la grande quantité de réalité transmise par chaque avion, c’est un film tout à fait nécessaire qui vous fait repenser certains comportements. C’est un voyage aussi beau que douloureux qu’on ne peut pas fuir.

Etude de la communication audiovisuelle. Cinéfilo, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/