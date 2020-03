CS: 10 pièces de fan art Captain America que nous adorons | ScreenRant

Captain America est l’un des super-héros les plus populaires de tous les temps. Il a commencé à gagner des fans dans les années 1940 lorsque ses bandes dessinées ont été publiées pour la première fois. Des années plus tard, la renommée et la popularité du personnage ont augmenté encore plus lorsque la version du héros de Chris Evans a fait ses débuts dans le MCU.

Tout au long de ces années, les fans ont montré leur amour pour le capitaine en créant de l’art. Certains ont fait de l’art basé sur les versions comiques du personnage, d’autres se sont concentrés sur l’adaptation du MCU et plusieurs ont même créé leur propre interprétation de Captain America.

Nous avons trouvé certains de nos fan art préférés du héros et les avons mis sur cette liste.

10 Captain America est digne

L’un des meilleurs moments de Avengers: Fin de partie est arrivé lorsque Captain America a attrapé puis utilisé Mjölnir. Dans ce fan art, Emmshin a magnifiquement recréé le moment où le héros a brandi le marteau.

Mjölnir a l’air incroyable avec la foudre fraîche qui s’en dégage. L’artiste a également réussi à recréer la tenue que Captain America portait dans le film avec des couleurs brillantes. De plus, il a montré une belle attention aux détails avec le bouclier cassé dans la main gauche de Cap (qui a été cassé par Thanos pendant la scène).

9 Le voyage de Steve Rogers

Dans cette pièce de Hlontro, nous pouvons voir le voyage que Steve Rogers a traversé pendant le MCU, du petit gars qu’il était au début de First Avenger à un super soldat pour Captain America. Naturellement, la plupart des fan arts représentent simplement le héros dans son costume de super-héros, il est donc cool de voir quelqu’un inclure les autres versions du personnage.

L’artiste a un style artistique vraiment génial qui fait que Steve Rogers a l’air aussi sain qu’il devrait. Pourtant, il parvient toujours à faire ressembler le personnage à un dur à cuire lorsqu’il est habillé en tant que Captain America.

8 Captain America contre Dark Vador

Robert-Shane a fait ce que Disney n’a pas fait, et Marvel a été croisé avec Star Wars. L’idée de dresser l’un des plus grands héros des médias contre l’un de ses meilleurs méchants était un génie, et l’art est tout aussi impressionnant.

L’inclusion d’un Captain America de la vieille école est la bienvenue, et son costume et ses muscles sont excellents. Tandis que Dark Vador a également fière allure car sa tenue de signature a été magistralement recréée. La lueur rouge du sabre laser sur leurs deux vêtements est une petite touche qui ajoute vraiment au visuel de la pièce.

7 Steve Rogers dans Infinity War

Nous avons vu les bandes dessinées de Marvel adaptées dans des films, mais qu’en est-il de l’inverse? Zamberz a fait un excellent travail pour recréer la version de Chris Evan de Steve Rogers sous forme de bande dessinée. Ses cheveux, sa barbe et ses muscles dans son cou sont bien détaillés et ont l’air formidables.

La tenue dans cet art semble identique à celle qu’il portait dans Infinity War, de ses couleurs, jusque dans ses petits détails comme les dégâts de bataille sur sa poitrine. Ses nouveaux boucliers semblent également avoir été arrachés directement du film.

6 Captain America patriotique

Ce serait difficile de trouver une image plus patriotique que Captain America portant le drapeau américain. L’utilisation du drapeau comme cape / cape est une bonne idée pour le capitaine (bien que cela puisse être une distraction pendant le combat). Pourtant, c’est peut-être la capacité artistique de Giando1611990 qui lui donne une belle apparence.

La coloration de la pièce est brillante, le rouge, le blanc et le bleu sur le bouclier et le drapeau étant particulièrement fantastiques. Ce ne sont pas seulement les couleurs vives qui sont incroyables, mais les couleurs plus subtiles pour le teint et l’éclat du bouclier sont également fantastiques.

5 éclaboussures de peinture Captain America

Ceci est une autre pièce se concentrant sur la version MCU du personnage. Bien que le travail de Mad42Sam se démarque plus que la plupart en raison de l’effet d’éclaboussure de peinture impressionnant qu’ils ont utilisé. L’effet fonctionne bien avec l’utilisation simple de la couleur par Mad42Sam (ils n’utilisaient que du rouge, du bleu, du blanc et du noir dans la pièce).

Malgré l’utilisation de couleurs minimales, l’artiste a quand même réussi à inclure des détails importants comme les traits du visage de Chris Evans et l’étoile sur sa poitrine. De plus, ils ont réussi à rendre le logo Avengers visible sans éclipser l’objectif principal de l’art, ce qui est difficile en utilisant seulement quelques couleurs.

4 Guerre civile

Civil War est l’un des scénarios comiques les plus célèbres de tous les temps, tandis que l’adaptation cinématographique est l’une des entrées les plus appréciées du MCU. Ainsi, il est juste qu’au moins une œuvre d’art de fan sur cette liste représente un combat entre Captain America et Iron Man.

Explosions en arrière-plan, douilles de balles volant dans les airs et sang sur les deux héros, Jiuge a rendu la bataille épique et comme une vraie lutte. Elle a également cloué les deux tenues pour hommes. Le look old school de Captain America avec les grandes ailes sur le casque est parfait. Et l’armure d’Iron Man est tout aussi magnifique, car la brillance du corps lui donne un aspect métallique agréable (et précis).

3 Bataille avec Black Panther

Une autre bataille entre les héros ici, mais cette fois, Captain America affronte Black Panther. La chose qui attire immédiatement l’attention dans cette pièce de Pureluck13 est le bouclier de Captain America. Il vient clairement d’être sorti de la main du capitaine, et l’artiste l’a bien capturé, avec un beau flou de mouvement. Le bouclier lui-même a une belle brillance comme devrait l’être l’objet métallique.

Le costume moulant de Black Panther est excellent, de son masque à ses griffes. La plupart des costumes de Captain America sont couverts d’ombres, mais d’après ce qui est visible, cela semble bien. De plus, l’éraflure sur le visage du capitaine de l’attaque de Black Panther est une belle petite touche.

2 Captain America Sketch

Il est incroyable de voir à quel point ce croquis de Scotty309 est bon. Il ressemble exactement à Chris Evans jusque dans les détails du visage et des cheveux. En parlant de détails, ceux du costume de Captain America sont également incroyables, y compris les lignes sur l’étoile, l’éclat de la lumière sur son épaule et les plis sur le matériau couvrant le cou.

De plus, le fait de n’avoir aucune couleur dans l’esquisse, à l’exception du bouclier en arrière-plan, donne un joli visuel. L’artiste a également dessiné de l’art comme celui-ci pour d’autres Avengers, et ils sont tout aussi merveilleux.

1 version chien de Captain America

Peut-être que la seule façon de rendre Captain America encore plus aimable est de le transformer en chien, et c’est exactement ce que TalonDoodle a fait. Elle a aussi fait un travail incroyable; comme le chien a l’air adorable comme Captain America.

Il est impressionnant de voir à quel point l’artiste a réussi à faire en sorte que la tenue de signature convienne si bien au chien. De plus, transformer le bouclier en frisbee était une façon intelligente d’impliquer l’élément emblématique dans l’art. Dans l’ensemble, cette pièce montre que Marvel peut oublier Sam Wilson parce que s’ils veulent un nouveau Captain America dans le MCU, alors un golden retriever est la meilleure option.

