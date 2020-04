Cyberpunk 2077: édition spéciale Xbox One X dévoilée

Cyberpunk 2077 est probablement l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année, non seulement parce qu’il mettra en vedette Keanu Reeves, mais aussi en raison de son principe prometteur et de ses graphismes époustouflants. Avec son lancement prévu en septembre de cette année, Xbox mettra sur le marché une console en édition spéciale sur le thème du RPG futuriste.

Aux USA Aux États-Unis, la surprise qu’il y ait une console avec de telles caractéristiques est venue après que l’image de l’un des accessoires qui comprendra l’appareil a été divulguée sur Amazon, ce qui est le contrôle.

Bien que la décision ait été prise de révéler la console complète, le processus permettant aux joueurs du monde entier de découvrir les photographies de leur prochaine acquisition n’a pas été si facile, car grâce à leur compte Twitter, la société du «X» vert appartenant à Microsoft a posté une série de codes dont l’objectif était d’être déchiffré par les fans afin d’accéder à une vidéo YouTube avec les images.

Grâce à un rapport fait aujourd’hui par IGN, il est devenu connu que ce sera la dernière console en édition spéciale que la société fabriquera. Aucun autre détail n’a été donné et la seule chose connue est qu’une fois que les 45000 unités qui devraient être produites seront épuisées, la console Xbox One n’aura plus de nouvelles rééditions basées sur ses jeux les plus populaires.

Avec des couleurs, des motifs et des designs tout droit sortis de Night City (la ville dans laquelle l’histoire se déroule), la console sera disponible dans un package (ou bundle) qui comprendra un disque dur Seagate de 2 ou 5 To, une paire d’écouteurs avec microphone, la commande susmentionnée, un support de charge et une copie numérique du jeu. De plus, dès sa sortie, une version Xbox Series X sera également en vente.

Sur le site Xbox au Mexique, le seul détail offert est le fait que la console sera disponible en juin 2020, mais des informations sont incluses sur les accessoires ou fonctionnalités qui l’accompagneront.

Lorsque la Xbox de Cyberpunk 2077 arrivera, le moment sera venu pour les joueurs de dire au revoir à l’expérience de jouer à leurs jeux vidéo préférés sur des consoles décorées de leurs éléments les plus emblématiques.