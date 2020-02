Cynthia Erivo va coproduire et lancer le casting du thriller de science-fiction Amblin «Carrier» basé sur un podcast QCode – Blackfilm

Deadline rapporte qu’Amblin Partners a acquis les droits cinématographiques de Transporteur, le podcast à succès de science-fiction créé par le studio audio QCode et Dan Blank.

Tony, Grammy et Emmy-gagnant Cynthia Erivo, frais de ses deux nominations aux Oscars pour Harriet, est attachée à la star et reprendra son rôle à partir du podcast. Blank écrit et réalise également le film.

Erivo jouera Raylene, un chauffeur de camion qui accepte une mission de camionnage longue durée hors des livres pour couvrir son père malade. Elle se rend vite compte que sa mystérieuse cargaison est une menace pour le monde et diverses forces commencent à la cibler pour la contrôler ou la détruire.

Erivo produira également, en collaboration avec Automatik Brian Kavanaugh-Jones (Midnight Special) et partenaire QCode Rob Herting. Fred Berger et David Henning produira exécutif.

Le président de la production d’Amblin Partners, Jeb Brody, et le directeur créatif, John Buderwitz, superviseront la production du studio, qui vient de remporter trois Oscars et un box-office mondial de 290 millions de dollars + pour 1917.

Carrier marque la première adaptation du long métrage de QCode. La société a plusieurs adaptations pod-to-screen en cours.

Brody a commenté, «Une grande histoire peut transcender son médium pour trouver de nouvelles formes et de nouveaux publics. Cynthia, Dan et QCode ont créé un podcast captivant et divertissant qui mérite tous les éloges et l’attention qu’il a recueillis. Nous avons hâte de travailler avec eux pour raconter cette histoire dans sa prochaine évolution. »

Erivo a ajouté, «C’est un plaisir absolu de pouvoir porter ce podcast à l’écran et marque le début d’une nouvelle aventure de créativité pour moi en tant que producteur.»

Le podcast Carrier a été présenté par Esquire comme l’un des meilleurs podcasts de 2019 au début de l’automne et a été nommé le meilleur spectacle de fiction d’Apple de l’année. Erivo a joué et coproduit la saison de sept épisodes.

La