Daemon X Machina Dropping Switch Exclusivité à venir sur Steam

Après six mois sur Nintendo Switch, jeu de tir mech stylisé Daemon X Machina abandonne son exclusivité Switch pour venir sur Steam. Ce n’est pas exactement un coup majeur pour l’éditeur d’origine Nintendo puisque le jeu ne s’est vendu décemment qu’après une poussée marketing tiède, mais il est excitant que les joueurs PC puissent expérimenter le jeu pour la première fois très bientôt.

Marvelous ‘Daemon X Machina est un jeu de mécanique à la troisième personne au-dessus de la moyenne avec des combats rapides rappelant les premières entrées d’Armored Core, un style artistique inspiré par l’anime avec beaucoup de cœur et une histoire tropey que les joueurs sur n’importe quelle plate-forme sont meilleurs sans oublier. Bien qu’il ait atteint une réception critique décente lors de son lancement sur Nintendo Switch en septembre 2019, son annonce précoce et sa réception de petites fanfares de Nintendo, à part une démo rude quelques mois avant le lancement, ont freiné le potentiel probable du jeu. Pire encore, les ventes du jeu ont probablement souffert encore plus de sa liste de lancement, ayant été laissées en concurrence directe avec des exclusivités Nintendo plus connues, notamment Link’s Awakening et Astral Chain.

Maintenant, plus de joueurs auront leur premier coup d’œil au jeu, alors que la filiale de Marvelous, Xseed Games, a annoncé qu’elle apportait le titre sous-estimé sur PC. Daemon X Machina sera lancé sur Steam le 13 février, et Xseed adoucit le pot en incluant un skin de personnage de précommande unique et en réduisant le prix de 60 $ du jeu de 20% pour inciter à adopter le port tôt, ramenant le prix à un 48 $ plus agréable au goût. À sa sortie, les joueurs qui le ramasseront au cours de sa première semaine bénéficieront toujours d’une réduction de 10%, ce qu’ils voudront peut-être faire pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes précoces avec la version PC. Le jeu sera également accompagné de “bonus exclusifs, dont un robot Arsenal, des combinaisons extérieures pour leur personnage et un ensemble de cinq armes [sic], “alors que le DLC limité sera disponible à l’achat peu de temps après le lancement.

Même si le développeur Marvelous auto-publie le passage de Daemon X Machina à Steam, la société n’a probablement pas à se soucier des difficultés rencontrées par d’autres titres indépendants sur la plate-forme en raison de la taille de la société et de son catalogue étendu. Il y a toujours des risques avec les ports post-lancement, mais ce n’est pas exactement choquant que Marvelous ait travaillé sur une version Steam pendant tout ce temps, car de nombreux développeurs sont plus intéressés par le développement de PC sur d’autres plates-formes. Qui peut leur en vouloir? La Nintendo Switch est une console très limitée techniquement, donc la perspective que Daemon X Machina fonctionne à une fréquence d’images plus élevée et une résolution plus élevée sur PC semble probablement aussi attrayante pour Marvelous que pour les joueurs.

La Nintendo Switch était une première maison assez décente pour Daemon X Machina, mais son développeur ne peut vraiment pas être blâmé pour avoir cherché des pâturages plus verts sur le marché en constante croissance de Valve. Il reste à voir à quel point la version Steam jouera mieux, mais c’est toujours une bonne chose quand n’importe quel jeu du genre méchamment sous-représenté atteint de nouvelles plateformes.

Daemon X Machina est disponible sur Nintendo Switch, avec une sortie PC (via Steam) le 13 février 2020.

Source: Xseed Games