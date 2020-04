Daft Punk va musicaliser le nouveau film de Dario Argento

Cette collaboration n’a pas été vue venir, mais maintenant ce sera une réalité: Dario Argento et Daft Punk travailleront sur un nouveau film qui, curieusement, servira de retour aux deux parties, puisque le duo de musiciens français n’avait pas musicalisé de bande depuis Tron: Legacy en 2010, alors que le réalisateur italien n’avait pas eu de nouveau projet depuis huit ans.

Cela a été confirmé par Argento lui-même au journal Repubblica (via IndieWire et The Film Stage), déclarant que La production, sous le nom de Black Glasses, sera son retour au cinéma centré sur le crime.. En plus de le confirmer, il a offert les premiers détails sur l’intrigue:

«C’est l’aventure d’une fille et d’un garçon chinois à Rome la nuit. Dans la deuxième partie, leur évasion les emmènera dans la campagne du Latium, différente de la douceur des vallées toscanes, mais pour moi c’est magnifique ».

En ce qui concerne l’intégration des DJ dans le projet, Argento a déclaré que c’est eux qui l’ont contacté pour lui demander s’ils pouvaient participer au processus, car ils sont tous les deux de grands fans de leurs précédentes productions et ils ont même une connaissance assez large de sa carrière:

“Ce sont mes fans”, dit-il. «Ils connaissent tout mon cinéma. Ils ont entendu leurs amis en France que je travaillais sur un nouveau film et m’ont appelé pour dire: “Nous voulons travailler avec vous”. »

En plus de cela, le créateur de Phenomena a déclaré que le duo lui enverrait bientôt les premières pistes de la bande originale, en plus de s’assurer que les deux ont lu le script et le trouvent “très intéressant”.

En 2013, il avait été signalé que les robots reviendraient probablement dans le monde de la composition cinématographique, par nul autre que Brian De Palma; Cependant, rien ne s’est concrétisé. À l’époque, ils faisaient la promotion de leur album Random Access Memories, qui contient une chanson inspirée du film Phantom of the Paradise, réalisé par De Palma.

Concernant le nouveau travail d’Argento, on sait également que le film représentera une nouvelle opportunité pour le réalisateur de collaborer à nouveau avec sa fille, actrice et mannequin Asia Argento, puisque la dernière fois qu’ils ont partagé un ensemble, c’était pour Dracula 3D.

Êtes-vous excité? Il ne nous reste plus qu’à attendre de nouveaux détails sur la prochaine collaboration entre Dario Argento et Daft Punk.