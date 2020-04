Daisy Ridley discute de la réaction des fans à Star Wars: The Rise of Skywalker

Lors d’une interview avec le podcast DragCast (h / t JoBlo), Daisy Ridley (qui joue Rey) a partagé ses réflexions sur la réaction largement négative de Star Wars: The Rise of Skywalker après sa sortie le 18 décembre 2019, et comment il la prit par surprise. Les faits saillants sont ci-dessous.

Sur la réaction à la trilogie: “Honnêtement, ça a changé film par film, comme 98% c’est tellement incroyable, ce dernier film était vraiment délicat. Janvier n’était pas si beau. C’était bizarre, je me sentais comme tout cet amour que nous avions en quelque sorte montré la première fois, je me disais: “Où est passé l’amour?” “

Sur la façon dont il est étrange pour elle de faire partie de quelque chose qui a été fait avec un tel amour, obtenez une réaction négative: «J’ai regardé le documentaire, le tournage de The Skywalker Legacy, cette semaine et il est tellement rempli d’amour, et je pense que c’est une chose délicate lorsque vous faites partie de quelque chose qui est tellement rempli d’amour et que les gens ne le font pas. J’aime ça. Vous savez, tout le monde a le droit de ne pas aimer quelque chose, mais on dirait que ça a légèrement changé. Mais je pense qu’en général, c’est parce que les médias sociaux et ce que vous avez. “

Sur la difficulté pour elle de voir la négativité envers le film sur les réseaux sociaux: “Je suppose que maintenant les conversations sont juste plus publiques, donc il y a des choses que je n’aurais pas vues, mais honnêtement, en essayant de faire défiler mon fil d’actualité en janvier et en essayant de ne pas voir les choses de Star Wars, je verrais les gros titres et par exemple, ‘Oh mon dieu, c’est tellement bouleversant. “Donc, ça a été difficile, mais ensuite c’est d’avoir cette chose dont je suis vraiment fier, et je suis tellement ravi d’en faire partie.”

Malgré les critiques et les réactions des fans à son égard, le film a fini par rapporter plus d’un milliard de dollars dans le monde.