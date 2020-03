Dan Fogler taquine une “ guerre massive ” dans laquelle Fantastic Beasts 3 mène

La franchise Fantastic Beasts et Where to Find Them intensifiera l’action dans le troisième film, et Dan Fogler a donné un petit aperçu de ce qui allait arriver. Fogler, qui joue Jacob Kowalski dans la trilogie, a parlé avec SyFy Wire pour une nouvelle interview et a parlé un peu de ce qui allait arriver.

Bien qu’il ne soit évidemment pas trop en dire, Fogler a déclaré: «Je peux dire que j’ai lu le script et le développement du personnage est vraiment charmant et il est très similaire à la sensation du premier film, ce que je trouve génial. Cela mène à cette guerre massive avec en toile de fond la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez donc imaginer des scènes de bataille épiques à venir. “

Le troisième film est actuellement en pause de production en raison de la pandémie de COVID-19, et on ne sait pas encore s’il devra être repoussé à partir de sa date de sortie du 12 novembre 2021. Fogler a également fait une mise à jour à ce sujet, en disant: «Nous attendons juste. Je suppose que quand tout le monde commence [back up], lorsque le mécanisme recommence à bouger et que tout le monde recommence à travailler, c’est à ce moment-là que nous reprendrons le travail. Avec un peu de chance, tôt ou tard. »

Le film se déroule principalement dans les années 1930 et voit Eddie Redmayne, Fogler, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Claudia Kim, Callum Turner, William Nadylam et Jessica Williams reprenant leurs rôles.