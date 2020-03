Danai Gurira fait ses adieux à The Walking Dead, remercie les fans dans une lettre ouverte

La course de Danai Gurira sur The Walking Dead pendant que Michonne est terminée (pour l’instant), et l’actrice a écrit une lettre émotionnelle pour dire adieu à la série. Gurira, qui a joué Michonne au cours des sept dernières saisons, a publié la lettre sur Twitter dans laquelle elle évalue ses sentiments à propos de quitter le spectacle et exprime sa gratitude aux fans, aux acteurs et à l’équipe.

Le dernier épisode de Gurira est arrivé dimanche dernier lorsque Michonne a quitté la série. Le texte intégral de la lettre et du message est ci-dessous:

Est-il possible de sentir votre cœur brisé et submergé d’amour d’un seul coup? Quitter Michonne a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites. Je suis tellement reconnaissante pour la gentillesse, la beauté et la générosité de l’amour que j’ai reçues au cours des deux derniers jours. J’ai changé et j’ai grandi en vivant ce rôle qui a été l’un des plus grands privilèges de ma vie à jouer. L’incroyable fandom de Walking Dead qui a soutenu les personnages que nous avons créés et le monde que nous nous sommes efforcés de faire vivre sont ceux qui ont fait ce voyage incroyable. possible. Recevoir autant d’amour de votre part signifie tout pour moi.

Merci à la distribution et à l’équipe incroyables avec qui j’ai eu le plaisir et l’honneur de travailler pour raconter cette histoire. Tellement d’incroyables êtres humains. Je pars en sachant avec chaque once de mon être combien il est difficile de trouver ce type de communauté et de connexion. Des gens qui vous soutiennent, de vrais collaborateurs qui poursuivent l’histoire avant tout et qui la déversent avec amour et abondance.

Le baume dans tout cela est cette incroyable famille que j’ai gagnée. Tout le monde, d’Andy Lincoln à tous les derniers fans fidèles, tout le monde est #TWDFamily, et je suis tellement reconnaissant pour cette famille. Et je sais que ça ne s’arrête jamais. Nous continuerons à grandir et à être ensemble de diverses manières tout au long du voyage. Nous nous sommes touchés. Et donc, ça ne finit jamais.

Merci beaucoup pour les vidéos et les hommages; pour tous les messages d’amour et de soutien. Pour partager ce que Michonne signifiait pour vous. Ils m’ont tellement enrichi en cette période difficile du monde. Je ne peux pas exprimer assez mon amour et ma gratitude.

– Danai –

– Danai Gurira (@DanaiGurira) 25 mars 2020