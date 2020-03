Danai Gurira (Michonne) a dit au revoir à la série

Partager

Michonne, joué par Danai Gurira, est l’un des personnages les plus aimés de The Walking Dead. À travers ses réseaux sociaux, l’actrice a voulu dire au revoir aux fans et à l’émission.

Le caractère de Michonne dans Les morts-vivants Il révolutionnait jusqu’à devenir l’un des principaux, et sans aucun doute, l’un des favoris des fans. Cependant, la série continue de progresser et comme cela était déjà connu il y a quelques mois, le personnage a quitté la série dans cette dixième saison. Pour cette raison, l’actrice Danai Gurira Il a décidé de dire au revoir aux followers et à l’émission sur ses réseaux sociaux.

“Est-il possible de sentir que votre cœur est brisé et submergé d’amour en même temps? Quitter Michonne a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites. Je suis très reconnaissant pour la gentillesse, la beauté et la générosité de l’amour que j’ai reçues ces derniers jours », a déclaré l’actrice de The Walking Dead dans la lettre d’adieu. Il a également été montré très reconnaissant au fandom de la série, s’assurant que cela a changé sa vie.

En ce qui concerne l’équipe, «Je vous fais savoir avec chaque once de moi combien il est difficile de trouver ce type de communauté et de connexion. Des gens qui vous soutiennent, de vrais collaborateurs qui poursuivent l’histoire avant tout et la déversent avec amour et abondance. » Pour elle, ils font tous partie de la même famille, “tout le monde, d’Andrew Lincoln aux derniers fans fidèles, nous sommes tous la famille de The Walking Dead, et je suis très reconnaissant d’en faire partie”.

À ma famille #TWD pic.twitter.com/KEEG80xeBw

– Danai Gurira (@DanaiGurira) 25 mars 2020

Pour l’instant, tout sera dans l’air

La marche de Michonne a sans aucun doute été l’un des points forts de la saison de The Walking Dead, mais il n’était pas clair si le personnage était parti pour ne pas revenir. En fait, l’une des rumeurs qui ont le plus circulé dans les médias ces derniers jours est que on pouvait le voir dans le film qu’ils préparent déjà dans cet univers. Un film qui mettra en vedette Rick Grimes, et que nous devrons attendre pour voir si nous pouvons aussi voir le personnage de Michonne.

Partager

Publication précédente

Batman enfreint sa règle de ne pas tuer

Article suivant

El Hoyo est devenu le film Netflix le plus regardé aux États-Unis

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.