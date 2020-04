Dane DeHaan confirme que le film Sinister Six était en discussion

Dane DeHaan a confirmé des rumeurs de longue date selon lesquelles Sony prévoyait un film Sinister Six pendant l’ère Andrew Garfield Spider-Man. DeHaan a joué Harry Osborn dans The Amazing Spider-Man 2 et lors d’une interview avec Collider, il a confirmé que le plan était de faire un film d’équipe méchant avant la fin de cette franchise et Tom Holland a amené Spidey dans l’univers cinématographique Marvel.

“Je pense qu’il est assez évident qu’ils se préparaient tous à une situation comme Sinister Six et il était certainement question de faire tout cela avant que tout Disney, des trucs Marvel se produisent”, a déclaré DeHaan. “Mais je ne peux pas vous dire que je sais précisément ce que ça allait être. Je sais juste qu’il y aurait certainement eu un élément Sinister Six. Et, vous savez, au moins le gobelin, sinon Harry Osborn aurait été impliqué. »

Drew Goddard aurait été attaché à la réalisation d’un film Sinister Six, mais Amazing Spider-Man 2 a déçu au box-office et après avoir envisagé une multitude de spin-offs Spider-Man décalés, Sony a abandonné ses plans.

Sony a maintenant trouvé le succès avec ses personnages de l’univers Spider-Man grâce à Venom et a Morbius, une suite Venom et plus planifiée.