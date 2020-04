Dani de la Torre et Alberto Marini travaillent déjà sur la deuxième saison de «La Unity»

Le réalisateur Dani de la Torre et le scénariste Alberto Marini travaillent déjà au développement d’une deuxième saison de ‘L’unité’, une série télévisée qu’ils ont créée pour Movistar + sur la façon dont les membres de l’unité d’enquête policière qui lutte contre le terrorisme djihadiste agissent et vivent.

Cela a été annoncé par les partenaires d’Audiovisual451, l’un des médias qui ont eu accès à la vitrine en ligne que Movistar +, Vaca Films et le film allemand Beta, en charge des ventes internationales de la plupart des séries originales de l’opérateur espagnol, ont célébré au début. Cette semaine pour les cadres des acquisitions et autres représentants internationaux, lors d’un événement virtuel qui a servi de présentation globale de la série.

Christian Gockel, vice-président des opérations internationales de Beta Film, estime que cette série télévisée est “une fiction qui plaira aux plateformes et aux chaînes du monde entier. Même les pays les plus sensibles au terrorisme islamique apprécient la série”. Pour l’instant, HBO a déjà repris sa distribution pour l’Amérique latine et ils sont en pourparlers avancés pour fermer leur vente à des territoires tels que les États-Unis, la Russie, l’Australie ou l’Allemagne.

“Depuis que nous avons lu les scripts, nous savions que ‘Unity’ allait être une série spéciale. Elle devient l’une des plus demandées sur le marché, nous avons beaucoup d’intérêt des acheteurs du monde entier”, a ajouté Gockel à propos de cette production. qui sortira en Espagne en mai.

Pour sa part, Domingo Corral, responsable de la fiction originale de Movistar +, assure que “nous sommes confrontés à l’une des productions les plus ambitieuses de Movistar +. Nous avons consacré plus de deux ans au développement et à l’écriture du scénario, heureusement les créateurs ont eu l’occasion de passer longtemps avec de vrais agents et cela a doté la série d’une authenticité unique “.

Corral a également été celui qui a confirmé que ses principaux directeurs créatifs travaillaient déjà sur, pour l’instant, la deuxième saison possible de ce thriller, dont la première saison se compose d’un total de six épisodes, chacun d’environ 50 minutes, dont le tournage est Il s’est étalé sur 18 semaines et comprenait des sites internationaux au Nigéria, à Toulouse ou à Perpignan.

‘L’unité’ Il offre une perspective inconnue du travail policier, nécessairement anonyme, à partir d’une opération complexe et passionnante qui couvre différents pays. Un pari qui combine le divertissement le plus direct avec une intrigue d’actualité pour laquelle un travail de documentation et de recherche approfondi a été effectué.

La série raconte également comment ils vivent et comment leur travail affecte leurs relations personnelles. Héros de la chair et du sang, hautement qualifiés et à la pointe, reconnus internationalement parmi les meilleurs professionnels du monde et toujours prêts à assurer la sécurité des citoyens. Certains protagonistes à l’ombre, dont nous ne savons rien, car, pour bien faire leur travail, ils doivent être invisibles.

Frentica et très actuel, ‘L’unité’ c’est un reflet fidèle de la société dans laquelle nous vivons: mondialisée et dans laquelle les événements se déroulent rapidement.

Alberto Marini, créateur de Dani de la Torre et scénariste d’Amelia Mora, affirme que “Notre intention a été d’offrir un portrait à 360 degrés d’une personne qui est en première ligne de la lutte contre le terrorisme, rentre chaque jour chez elle, et Il doit faire face à ses petits et gros problèmes quotidiens. C’est un travail de recherche qui nous a pris deux ans et, en plus de nous fournir du matériel précieux pour la série, il s’est révélé dans une expérience de vie extrêmement enrichissante “.

Nathalie Poza (Goya de la meilleure actrice principale pour “Je ne dis pas au revoir”) en tant que Carla, la conservatrice en chef, la dirige avec l’Argentin Michel Noher dans le rôle de Marcos, le meilleur membre de “l’unité” et également ancien partenaire de Carla, avec lequel il est en train de divorcer; Marian lvarez (lauréate du Goya de la meilleure actrice pour “La herida”), qui incarne l’agent Miriam; et Luis Zahera (vainqueur du Goya du meilleur acteur de soutien pour «El reino»), qui joue Sergio.

Les accompagnant dans cette grande production sont des interprètes de renom tels que Ral Fernndez de Pablo, Carlos Blanco, Fele Martnez, Alba Bersab, Francesc Orella, Pepo Oliva et Miquel nsua, ainsi qu’un nombreux casting international avec des noms tels que ceux de Fariba Sheikhan, Amina Leony , Hamid Krim, Mourad Ouani, Mekki Kadiri, Moussa Echarif, Omar Bentaleb, Bouzan Hadawi, Said El Mouden ou Tarik Rmili, entre autres.

Cette brigade particulière et nécessaire devra s’infiltrer et s’immerger pleinement dans une opération révélatrice et délicate qui mettra à l’épreuve à la fois le professionnalisme et l’humanité, les valeurs, l’ambition, les limites et les peurs les plus réelles des membres de cette unité.

‘L’unité’, une série de divertissement mondiale avec un engagement de production et une puissance visuelle extraordinaires. Dani de la Torre et Alberto Marini se sont entourés d’une équipe technique de premier plan qui comprend Josu Inchustegui en direction de la photographie, Julio Torrecilla en direction de l’art, Jorge Coira et Juan Galianes dans le montage, El Ranchito dans les effets numérique ou Manuel Riveiro en tant que compositeur de la bande originale. Beaucoup d’entre eux ont collaboré avec Dani de la Torre dans «La sombra de la ley», lauréat de trois prix Goya, et «El unknown», qui à son tour a remporté deux prix Goya.

