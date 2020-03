Daniel Craig se moque de ses couteaux dans un croquis SNL

Daniel Craig a accueilli Saturday Night Live cette semaine et a trouvé le temps de se moquer de son accent méridional sur le hit de l’an dernier Couteaux sortis. L’opportunité originale et rafraîchissante de Rian Johnson est devenue un phénomène culturel après sa sortie de Thanksgiving l’année dernière, gagnant plus de 300 millions de dollars dans le monde et remportant une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original. Dans Knives Out, Craig incarne le détective Benoit Blanc, un gentleman du Sud excentrique avec ce que Ransom de Chris Evans décrit comme un “traîneau de corne de brume”. Les fans étaient ravis d’entendre l’Anglais Craig jouer avec l’accent amusant.

Knives Out est devenu un tel succès qu’une suite est déjà en développement. Johnson reviendra pour écrire et diriger, et Craig sera le seul acteur à revenir car la suite se concentrera sur un nouveau mystère à résoudre pour Blanc. L’original Knives Out suit une famille riche après le meurtre de leur patriarche (Christopher Plummer) et le détective Blanc est amené pour enquêter. Le reste de son casting étoilé comprend Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Jaeden Martell, Katherine Langford et Toni Collette.

Dans le sketch de SNL, Craig joue lui-même alors qu’il rencontre Johnson (Mikey Day) et les directeurs de casting de Knives Out pour développer son personnage. Lorsqu’on demande à Craig s’il peut faire un accent du sud, il fait venir son entraîneur d’accent excentrique (joué par Beck Bennett), qui n’a clairement jamais entendu un accent du sud de sa vie. Vous pouvez consulter le croquis ci-dessous:

Knives Out n’était pas le seul film de Craig à avoir un croquis dans l’épisode, car le prochain film de James Bond No Time to Die a reçu sa propre parodie. No Time to Die a récemment été repoussé d’avril à novembre en raison de l’impact du coronavirus sur la fréquentation mondiale des films. Dans les deux croquis, Craig a réussi à faire évoluer ses talents de comédien vers un grand succès.

C’est une grande indication du succès de Knives Out que SNL a décidé de baser un croquis autour de lui, et les auteurs ont même pensé à faire référence aux vomissements habituels de Marta (de Armas) (pour avertir ceux qui n’ont pas encore regardé le croquis). Craig’s Blanc est un personnage amusant et fascinant, et il est clair que Craig aime jouer avec lui. Cela ne fait que rendre l’idée de Knives Out 2 encore plus excitante. Maintenant que Craig a terminé de jouer James Bond, j’espère qu’il trouvera du temps pour des projets plus comiques comme Couteaux sortis.

