Daniel Craig voulait jouer Superman ou Spider-Man comme un enfant, pas James Bond

Daniel Craig peut-être une star de James Bond maintenant, mais l’une des choses qu’il voulait vraiment être quand il grandissait était un super-héros comme Superman ou Spider-Man. Craig a sans doute joué le personnage le plus célèbre de l’histoire du cinéma au cours de la dernière décennie et demie. Cependant, alors que ses jours de jeu avec Bond approchent de leur fin, Craig est prêt à devenir nostalgique de ce qu’il voulait jouer quand il était enfant, faisant peut-être allusion à ce qu’il aimerait jouer à l’avenir.

Bien qu’elle ne soit pas une franchise de super-héros, la franchise James Bond existe depuis des décennies, assumant généralement la position comme le rôle le plus mémorable pour chaque acteur qui l’a joué, de la même manière que les rôles de super-héros sont ce dont certains acteurs se souviennent. Dans une certaine mesure, Craig est fatigué d’être connu pour le seul rôle, il retire donc le manteau une fois que No Time to Die reçoit sa version retardée contre les coronavirus. Cependant, il est possible que Craig recherche une nouvelle franchise.

Selon Metro, Craig a récemment donné une interview au Saga Magazine où il a parlé de son rêve d’enfance de jouer une variété de super-héros, y compris Superman et Spider-Man. Après avoir été demandé s’il pensait à jouer à Bond quand il était enfant, Craig a répondu: “La réponse est non. Je ne l’ai jamais fait. J’ai rêvé d’être toutes sortes d’autres choses – Superman, Spider-Man, l’homme invisible, même un bon vieux cow-boy. Mais Bond [not] tellement, ce qui semble ironique maintenant. “Étonnamment, Craig a eu l’occasion de jouer un cow-boy dans le film Cowboys & Aliens de 2011. Pas mentionné était le désir d’être dans la franchise Star Wars, bien qu’il ait eu cette opportunité en 2015 avec un non crédité camée dans Star Wars: The Force Awakens.

Se séparer des films Bond a été un défi pour Craig, car ils paient beaucoup d’argent et impliquent généralement des clauses restrictives; il n’est pas apparu dans un seul film en 2013 ou 2014, par exemple. Mais le hit de l’an dernier, Knives Out, a donné à Craig une chance de jouer un rôle musculaire différent de celui utilisé pour jouer le premier espion fictif au monde. Avec de nouvelles opportunités à l’horizon, jouer un super-héros pourrait lui donner une chance de fléchir encore un autre muscle tout en réalisant un rêve d’enfance.

Les chances qu’il joue Spider-Man sont minces, car il est généralement joué par un jeune acteur, et Tom Holland est enraciné dans le rôle. Le temps d’Henry Cavill à jouer à Superman est presque écoulé, bien qu’il soit difficile d’imaginer que Craig prenne le contrôle d’un personnage qui impliquera probablement des rôles à long terme. Pourtant, avec un flux sans fin de films de super-héros en cours de création, il y a presque certainement une opportunité pour Daniel Craig pour jouer un super-héros (ou un méchant) dans un film Marvel ou DC, s’il le veut.

Source: Metro