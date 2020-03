Daniel Dae Kim, LOST & Hawaii-Five-O Star, a été testé positif pour le coronavirus

LOST et la star d’Hawaï-Five-O Daniel Dae Kim ont annoncé aujourd’hui sur son compte Instagram qu’il avait été testé positif pour le coronavirus. Il a publié ce qui suit sur Instagram, ainsi qu’une vidéo.

«Salut tout le monde – hier, j’ai reçu un diagnostic de COVID-19, la maladie causée par le coronavirus. On dirait que ça va aller, mais je voulais partager mon voyage avec vous dans l’espoir que vous le trouviez informatif ou utile. J’espère que vous restez tous en sécurité, calmes et surtout en bonne santé. »

Dans la vidéo, il a noté qu’il avait contracté le virus pendant son séjour à New York et qu’il souffrait de symptômes, notamment de la fièvre, des courbatures et des contractions thoraciques. Il a également dit qu’il avait été testé à Honolulu dans un lieu de test au volant, décrivant le processus de test comme douloureux mais «en valant la peine».