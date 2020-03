Daniel Monzn dirige l’adaptation de «Les lois de la frontière» de Javier Cercas

Daniel Monzn (‘El nio’, ‘Yucatn’) réalise l’adaptation cinématographique de «Les lois de la frontière», le roman à succès de Javier Cercas publié en 2012 par Editorial Mondadori.

Monzn lui-même sera chargé de signer le script avec Jorge Guerricaechevarra, également scénariste habituel de lex of the Church avec lequel il a collaboré dans presque tous ses films (à l’exception de sa poire crue, “ Le cœur du guerrier ”)

“Quand le livre a ressenti un émoi que j’ai secoué de la tête aux pieds, lors de la fermeture du livre, je n’ai eu aucun doute: j’ai dû porter cette histoire à l’écran. La figure du” quinqui “qui recrée le livre de Javier Cercas a toujours résultat fascinant, un hors-la-loi aujourd’hui de légende qui, conscient de l’injustice que la société commet avec lui, décide de vivre en marge en saisissant par les braves ce qu’il estime être aussi le sien, vivre vite et mourir vite … “, dit le directeur.

“Mais en plus de la recréation passionnante de cette Espagne marginale de 78, et de son souffle vibrant de thriller, celui de” Les lois de la frontière “est avant tout une histoire d’amour à trois, mystérieuse, belle, triste, de ceux qui laissent leur marque, de ceux qui n’oublient pas “, conclut Monzn.

L’adaptation de «Les lois de la frontière» Commencez le tournage en mai prochain avec la production de Atresmedia Cine, La Terraza Films, Ikiru Films et Las Leyes de la Frontera AIE. Warner Bros Pictures Pictures est responsable de la distribution du film dans les salles espagnoles en 2021.

À l’été 1978, alors que l’Espagne n’est pas encore sortie de Franco et ne finit pas d’entrer dans la démocratie et que les frontières sociales et morales semblent plus poreuses que jamais, un adolescent nommé Ignacio Caas rencontre accidentellement Zarco et Tere, deux criminels de son âge, et cette rencontre change à jamais sa vie.

Trente ans plus tard, un écrivain est chargé d’écrire un livre sur le Zarco, transformé alors en mythe de la délinquance juvénile de transition, mais ce que l’écrivain finit par découvrir n’est pas la vérité concrète du Zarco, mais une vérité inattendu et universel, qui nous lie tous.

Ainsi, à travers une histoire qui n’accorde pas un moment de trêve, cachant son extraordinaire complexité sous une surface transparente, le roman devient une recherche passionnée sur les limites de notre liberté, sur les motivations impénétrables de nos actes et sur la nature Vérité inéluctable.