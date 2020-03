Daniel Radcliffe a expliqué comment Harry Potter a aggravé son alcoolisme

Partager

Après avoir joué à Harry Potter pendant une décennie, Daniel Radcliffe a raconté comment ce grand personnage a exacerbé ses problèmes d’alcool au fil des ans.

Daniel Radcliffe est connu pour son interprétation Harry Potter pendant une décennie. Récemment, l’acteur s’est ouvert et a parlé de la façon dont c’était émotionnellement pour lui de terminer cette saga. C’est lors d’une interview sur la radio britannique BBC Radio 4 qu’il a raconté ses problèmes d’alcool.

Pendant l’entretien, Daniel Radcliffe Il a dit qu’il se sentait très effrayé à quel point la fin de la saga fantastique approchait: “Je pense qu’une grande partie de la consommation de boissons qui s’est produite lorsque la fin de Potter est arrivée et un peu après la fin, était la panique et l’ignorance de ce qu’il fallait faire ensuite, et pas assez à l’aise avec qui il était s’il était sobre“

L’acteur se demande s’il aurait abusé de l’alcool s’il n’avait pas été un enfant acteur: «Je serai toujours fasciné et frustré par la question, est-ce quelque chose qui me serait arrivé de toute façon ou cela a-t-il quelque chose à voir avec Potter? Je ne le saurai jamais. Il vient de la famille, il y a des générations. Certainement pas de ma mère ou de mon père, je dois ajouter. “

Daniel Radcliffe il avait onze ans quand sa renommée grandit soudain avec les films des romans magiques de J.K. Rowling. Dans cette même interview l’acteur a apprécié le soutien de ses parents: “Ils m’ont donné suffisamment de recul dans ma vie et m’ont aidé à des moments clés.”

Grandir sous les projecteurs

Daniel Radcliffe Il fait preuve d’empathie dans cette interview avec les acteurs et actrices qui, comme lui, ont commencé leur carrière très jeune, mais qui ont décidé de recourir à l’abus d’alcool et d’autres substances. «Un problème grave pour de nombreuses personnes est qu’elles se trouvent dans cette situation où elles commencent à faire quelque chose à l’âge de dix ans. Ils sont déterminés à le faire pendant de nombreuses années et cessent d’en profiter. Il arrive un moment où ils sont les pourvoyeurs de leur famille, de nombreuses personnes dépendent d’eux pour continuer ce travail et se sentir sous pression. »

Pendant ce temps, l’acteur fait la promotion de son dernier film au Royaume-Uni et en a également profité il y a quelques jours pour confirmer qu’il n’a pas de coronavirus, la rumeur s’étant répandue sur les réseaux sociaux.

Partager

Publication précédente

Loki: Richard E. Grant pourrait ajouter à la distribution en tant que Kang le conquérant

Article suivant

Tous les tournages de séries et films suspendus par Coronavirus

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.