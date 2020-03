Daniel Radcliffe ne prévoit pas de revenir à la franchise

Daniel Radcliffe n’a pas l’intention de reprendre son rôle de Harry Potter bientôt. L’acteur de 30 ans devrait jouer dans le prochain film Escape from Pretoria, qui sortira en salles le vendredi 6 mars. Radcliffe a fait ses débuts en tant que garçon qui a vécu en 2001 avec Harry Potter et la pierre du sorcier. Il a ensuite joué le sorcier préféré de tout le monde pour les sept films suivants de la franchise, qui se sont terminés avec Harry Potter et les reliques de la mort: partie 2 en 2011. Les huit films ont été distribués par Warner Bros et ont attiré de plus en plus de plus en plus base de fans. Le dernier ajout à la série a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

Depuis lors, Radcliffe a continué à jouer, jouant dans une variété de films différents. En 2013, il a essayé le genre de la comédie romantique avec What If et en 2016, son travail dans Swiss Army Man lui a permis de se lancer dans le monde du cinéma indépendant. En plus d’avoir joué dans un certain nombre d’autres projets, l’acteur est également impliqué dans le travail télévisuel et théâtral. Il se produit actuellement dans une production de Endgame on the West End.

Dans une récente interview avec Variety for Escape from Pretoria, Daniel Radcliffe a évoqué son implication dans les films Harry Potter, révélant qu’il n’était pas pressé de plonger à nouveau dans ce monde. Après qu’on lui ait demandé s’il pouvait revenir en tant que Harry dans Fantastic Beasts et Where to Find Them, l’acteur a répondu en disant qu’il n’était pas pressé de revoir son rôle, notant qu ‘”ils se débrouillent très bien sans nous”. Il a ajouté qu’il y avait encore une chance qu’il puisse revenir dans le futur mais qu’il apprécie également «la flexibilité» de sa carrière actuelle.

Fantastic Beasts sert de série préquelle aux huit histoires originales. Le deuxième film, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, a même présenté Jude Law en tant que jeune Albus Dumbledore. Bien que l’on sache peu de choses sur le troisième film, nous pouvons nous attendre à avoir plus de bêtes fantastiques le 12 novembre 2021. Les événements de l’histoire auront lieu à Rio de Janeiro, au Brésil. L’histoire de Harry Potter s’est également poursuivie avec une pièce de théâtre en deux parties, Harry Potter et l’enfant maudit, qui reprend 19 ans après les événements de Deathly Hallows: Part 2. Le script peut être acheté sous forme de livre, et la pièce ouvert à Londres en 2016.

Bien que Daniel Radcliffe ait construit son nom sur Harry Potter, il semble qu’il veuille se séparer du rôle. Quand un acteur devient le visage d’une franchise aussi aimée comme lui, ils doivent surmonter l’obstacle difficile dans lequel le public les associe automatiquement à cette partie. C’est peut-être la raison pour laquelle les fans l’ont vu récemment dans un cinéma plus indépendant. Il essaie de s’établir comme quelqu’un d’autre que juste Harry Potter. Ces petits projets lui donnent la possibilité de montrer sa gamme en tant qu’acteur et, à quoi cela ressemble, Radcliffe prévoit de s’en tenir à cette stratégie pour au moins l’avenir prévisible.

