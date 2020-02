Daniel Radcliffe parle des rumeurs sur Marvel Moon Knight

L’acteur Daniel Radcliffe Commentez les informations en ligne qui vous placent en tant que candidat à interpréter Moon Knight dans la série de Marvel.

Daniel Radcliffe on se souviendra toujours de jouer Harry Potter, mais il a fait beaucoup de cinéma après la saga magique et a également été lié à certains des personnages les plus importants de Marvel comme Moon Knight ou Wolverine.

La jeune star est “absolument” prête à faire partie de quelque chose comme Univers cinématographique Marvel, mais que tout est que les histoires sont bonnes.

“Si jamais je réintégrais une franchise, je pense que la barre de ce script serait encore plus élevée que toute autre chose.” Dit Daniel Radcliffe. «Avant de pouvoir vous connecter à n’importe quoi pendant plusieurs années, vous devez vous assurer que vous l’aimerez vraiment tout le temps. Je ne suis pas réticent à refaire toute sorte de franchise à l’avenir, cela pourrait être amusant. Mais les rumeurs de Moon Knight sont fausses, je peux officiellement le discréditer, je n’en ai pas entendu parler. »

La série de Disney + de Moon Knight / Moon Knight pourrait commencer à tourner très bientôt sous les ordres du créateur de la série The Umbrella AcademyJeremy Slater Depuis qu’il a été officiellement annoncé par le directeur créatif de Marvel, Kevin Feige. Comme c’était l’une des grandes surprises de l’année dernière avec deux autres émissions MCU telles que Mme Marvel et She-Hulk. Ils ont également confirmé que la série serait mélangée avec les films.

Daniel Radcliffe a donc raison, s’il accepte vraiment de travailler pour Marvel, il peut jouer le personnage pendant de nombreuses années.

Comment est ce personnage?

Créé par Doug Moench et Don Perlin en 1975 pour Loup-garou de nuit numéro 32, Moon Knight est l’alter ego de Marc Spector, un fils du rabbin judéo-américain qui s’est entraîné pour devenir un boxeur poids lourd puis est devenu un Marine des Américains.

Mais quand il a trouvé le tombeau du dieu égyptien de la lune Khonsh en Egypte, il a obtenu un grand pouvoir. Et il est devenu un homme juste.

Pensez-vous que Daniel Radcliffe est l’acteur idéal pour devenir le Moon Knight? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.