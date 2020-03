Daniel Radcliffe répond aux rumeurs de contagion du coronavirus

Partager

De nombreux artistes ou connaissances ont été infectés par le coronavirus. Récemment, sur les réseaux sociaux, ils disaient que Daniel Radcliffe, connu pour avoir donné vie à Harry Potter, avait contracté le virus.

La nouvelle a récemment été publiée que Tom hanks y Rita Wilson ils avaient tous deux contracté le coronavirus. Une nouvelle qui a sans aucun doute retenu toute l’attention des médias et des fans des réseaux sociaux. Le virus a également affecté l’industrie cinématographique et nous voyons comment les artistes, ainsi que les films, décident de se retirer. Il y a quelques jours, la rumeur a commencé à circuler que Daniel Radcliffe, l’acteur bien connu de Harry Potter, Avait contracté le virus.

Dans une interview publiée sur Twitter à partir du podcast Smallzy’s Surgery, Daniel Radcliffe Il a parlé de la situation dans son ensemble. «Je suis entré dans la salle de coiffure et de maquillage et la maquilleuse a dit: ma nièce vient de m’envoyer un SMS et dit que vous avez un coronavirus. J’ai pensé: “Quoi?” Je pense que c’est juste parce que j’ai toujours l’air malade et qu’ils peuvent le dire de manière crédible parce que je suis si pâle. C’est Internet. ” Apparemment, Daniel va plus que bien et ce n’était qu’une rumeur.

Il y a une rumeur selon laquelle Daniel Radcliffe a un coronavirus…

Je l’ai eu au téléphone pour confirmer ou nier Small # SmallzysSurgery pic.twitter.com/9BRJ0eRaF2

– Smallzy 🎧 (@Smallzy) 12 mars 2020

Prenez soin de vous!

Et bien Daniel Radcliffe Il est en parfait état, de nombreuses célébrités ont déjà été testées positives pour le coronavirus. Si nous allons à la politique nous-mêmes, nous constatons que dans notre pays Ortega Smith, Santiago Abascal, Irene Montero ou Ana Pastor ont été touchés.

Dans le monde du sport, les choses ne changent pas, car après avoir appris la nouvelle que Rudy Gobert, joueur de l’Utah Jazz en NBA avait été testé positif, la compétition a été annulée, quelque chose qui s’étendait à presque tous les sports professionnels.

