Danny Trejo a plus de morts à l’écran que n’importe quel autre acteur

Sean Bean a tous les mèmes concernant combien il meurt dans les films, mais il s’avère qu’il n’est même pas dans le top 10 pour la plupart des morts en tant qu’acteur. Buzz Bingo a compilé des statistiques sur la mort dans les films et il a révélé que Danny Trejo de la renommée de Machete est décédé plus que tout autre acteur. Le top dix comprend:

1. Danny Trejo (65 ans)

2. Christopher Lee (60 ans)

3. Lance Henriksen (51)

4. Vincent Price (41)

4. Dennis Hopper (41 ans)

4. Boris Karloff (41 ans)

7. John Hurt (39 ans)

8. Bela Lugosi (36 ans)

8. Tom Sizemore (36 ans)

10. Eric Roberts (35 ans)

Il existe également d’autres statistiques uniques, notamment le sexe qui meurt le plus (hommes, avec 75,9% à 24,1% pour les femmes), qui est le plus susceptible de mourir dans un film dans lequel ils apparaissent (Kit Harington avec 62,5% de chances et AJ Cook avec un 50% de chance) et l’année de tournage avec le plus de morts (1997 avec 330).