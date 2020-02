Dans cette ville, chaque corps a un secret. Bande-annonce de Blow the Man Down

Amazon a publié la bande-annonce officielle de ‘Blow the Man Down’, production indépendante écrite et réalisée par les débutantes Bridget Savage Cole et Danielle Krudy dont les droits mondiaux ont été réalisés en août dernier.

Son argumentation tourne autour des sœurs, les sœurs Mary Beth et Priscilla Connolly quines, alors qu’elles veillent sur leur défunte mère, elles sont pleinement impliquées dans un crime qu’elles doivent camoufler, pour leur propre bien, et qui les amènera à découvrir Vous les entrez depuis la ville de pêche pas si courante du Maine où ils vivent.

Morgan Saylor, Sophie Lowe, Margo Martindale et June Louise Squibb dirigent le casting de cette production prometteuse nominée pour les Independent Spirit Awards qui, après avoir traversé avec succès les festivals de Toronto et Tribeca, où elle a remporté le prix du meilleur scénario, est présentée en avant-première à Prime Video le 20 mars.

