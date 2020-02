Dans le monde de la lutte monstrueuse, il n’y a jamais eu de champion comme celui-ci. Bande-annonce de ‘Rumble’

Paramount Pictures a publié la bande-annonce officielleGrondement‘, nouveau film d’animation dans lequel les monstres deviennent les héros du ring. Avec une première datée du 29 janvier 2021, ils ont à la fois leur bande-annonce et leur premier pster ci-dessous.

Dans un monde où les monstres sont des stars de l’athlétisme et où la lutte est un sport international, la jeune Winnie a l’intention de suivre les traces de son père en essayant de faire de Rumble, un monstre blessé, un champion.

La bande présente dans sa version originale les voix de Will Arnett, Terry Crews, Geraldine Viswanathan, Joe Anoa’i, Tony Danza, Becky Lynch, Susan Kelechi Watson, Stephen A. Smith, Jimmy Tatro, Ben Schwartz et Michael Buffer.

Réalisé par Hamish Grieve à partir d’un scénario d’Etan Cohen et Matt Lieberman, il s’agit d’une coproduction entre Paramount Animation et WWE Studios, qui présente une production exécutive de Jeff Fierson, Susan Levison, Richard Lowell, Steve O’Brien, Chuck Peil, Frank Smith et Naia Cucukov.

