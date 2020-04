Dans les coulisses avec Mann Robinson sur Blackfilm.com – Épisode 1, partie 1 – Blackfilm

Animateur, Mann Robinson est un réalisateur primé avec plus de 10 ans d’expérience dans l’écriture, la production et la réalisation de films pour lui-même et ses clients. Et avec un réseau aussi étendu qui comprend des acteurs du SAG tels que Brad James, Torrei Hart et Jamal Woolard, le prochain invité de Mann pourrait facilement être l’un de vos favoris.

Connectez-vous tous les deux mercredis à «Dans les coulisses avec Mann Robinson» sur Blackfilm.com, Spotify et iTunes pour écouter de superbes interviews, mais plus important encore pour apprendre les «meilleures pratiques» de l’industrie pour relancer votre carrière dans le cinéma avec un pro.